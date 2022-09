Stortalent hylles: – Den ukrainske Neymar i fyr og flamme

Det ble en drømmestart på årets Champions League-gruppespill for Mykhaylo Mudryk.

Det 21 år gamle stortalentet herjet og vartet opp med to assister og en scoring da ukrainske Shakhtar Donetsk knuste RB Leipzig 4-1 på Red Bull Arena.

Mudryk er også en viktig del av landslaget til Ukraina. Foto: Ina Fassbender, AFP.

Etter kampen har hyllesten kommet på løpende bånd.

– Mudryk var enorm!, skriver ukrainske Football24.

– Da kontringen kom og vi jaktet det tredje målet og Mudryk fikk ballen, løftet jeg armene og jublet. Jeg vet, basert på det jeg ser på trening, at han scorer når han kommer alene med keeper, sa Shakhtar-trener Igor Jovićević til Uefa.com etter kampen.

På Twitter omtales Mudryk av flere som «Den ukrainske Neymar».

– 21 år gammel. Den ukrainske Neymar er i fyr og flamme, skriver Football Talent Scout til sine 215.000 følgere.

Sammendrag: Leipzig - Shakhtar 1-4

Arsenal-interesse

Mudryk, som også spiller på det Ukrainske landslaget, er kjent for hans dribleegenskaper og regnet som et av de mest lovende angrepstalentene i Europa, var i sommerens overgangsvindu koblet til flere klubber, blant annet Arsenal og Everton.

Det var også rykter om at Bayer Leverkusen, Nice og Brentford ønsket seg kantspillerens signatur, men flere medier meldte at Arsenal var i førersetet.

Ifølge The Guardian ville Shakhtar ha minst 30 millioner pund for stortalentet.

– Mudryk totaldominerte denne kampen. Han var involvert i tre av scoringene til Shakhtar, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli i studio etter tirsdagens seier over Leipzig.

Feiret med Ukrainsk flagg

Majoriteten av spillerne på Shakhtar er fra Ukraina, og etter tirsdagens storseier feiret spillerne med å holde opp det ukrainske flagget.

Sist gang et ukrainsk lag vant en kamp i Champions League-gruppespillet var i 2020.

Stjerneskudd sendte Ukraina til himmels: – Jaktes av PL-klubber

På grunn av den pågående krigen i landet har klubben måtte flytte fra Donetsk til andre byer for å spille kampene sine. Fremover skal de spille hjemmekampene sine i polske Warsawa.

Leipzig-treneren sparket

Leipzig kom fra 0-4 tap for Eintracht Frankfurt i helgen, og fulgte altså opp med et braktap i Champions League tirsdag.

Onsdag morgen offentliggjorde Leipzig på Twitter at de har avsluttet arbeidsforholdet med hovedtrener Domenico Tedesco med umiddelbar virkning.

– Å avslutte samarbeidet med Domenico Tedesco var tøft for oss. Vi hadde en suksessfull andre halvdel av forrige sesong og kvalifiserte oss til Champions League. Men etter en middelmådig start på Bundesliga-sesongen med fem poeng på fem kamper, i tillegg til tapene for Eintracht og Shakhtar, mener vi at et skifte er det riktige for å snu trenden så fort som mulig, skriver Leipzig på sin hjemmeside.

Også Tedesco sine assistenttrenere Andreas Hinkel og Max Urwantschky forlater klubben.

– Tedesco sitter ikke trygt i Leipzig. Fire i sekken i helgen, stortap i Champions League på hjemmebane med 1,3 i odds. Det er ny mann i setet der etter hvert, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli tirsdag kveld.

