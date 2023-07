Stortalent forduftet: – Et mysterium

Fredag ettermiddag opplyser Juventus at Mohamed Ihattarens tid i klubben er over.

– En gjensidig oppsigelse av kontrakten til Mohamed Ihattaren med Juventus er offisiell. Lykke til Mohamed, skriver Torino-klubben.

Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Mohamed Ihattaren alla Juventus.



Karrieren i den italienske storklubben ble alt annet enn vellykket. Det ble ingen minutter for laget.

For utenom fem kamper på utlån til Jong Ajax, Amsterdam-klubbens reservelag, har han ikke spilt fotball siden 24. april 2021, da for PSV.

Den nederlandske storavisen Algemeen Dagblad skriver at det bare var et spørsmål om tid før oppsigelsen skulle skje.

– For kort tid siden virket supertalentet fullstendig umotivert. Han dukket ikke opp og ble bøtelagt, skriver avisen.

LOVENDE: Mohamed Ihattaren som 17-åring under Europa League-kampen mot Rosenborg i oktober 2019. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

«Forduftet»



Hvor Ihattaren befinner seg nå er uklart.

Han har tidligere annonsert på Instagram at han giftet seg med TikTok-er og influenser Yasmine Driouch, men bildene er slettet.

Han skal ha reist med henne til Dubai, hvor Driouch har lagt ut bilder fra, men hun har nå ingen bilder av ham på sin profil.

Spilleren selv etterforskes også for mishandling av kjæresten, selv om hun trakk anmeldelsen kort tid etter hendelsen, ifølge nederlandske AD.

Paret har fortsatt hverandres navn i sine Instagram-bioer, noe som kan tyde på at de fortsatt er sammen.

Slet

Ihattarens eneste innlegg er en treningsvideo med en tekst som kan tyde på at han har lagt bak seg en tøff periode.



– Det som definerer oss er hvor bra vi reiser oss etter et tilbakeslag, skriver 21-åringen.

Ihattaren slo gjennom i Eredivise-giganten PSV allerede som 17-åring og ble ansett som et av de største talentene i Nederland på flere år, men etter overgangen til Juventus gikk det nedover.

Calcio Mercato har omtalt fotballtalentet som konturene til et «ekte mysterium».



De skriver at under midtbanespillerens låneopphold i Sampdoria var han «savnet» i tre uker, før spilleren forlot klubben etter familieproblemer.

Særlig farens bortgang i 2019 skal ha gjort ting verre. Oppholdet i Ajax ble også avsluttet før tiden.

Fikk stjernehjelp



Den tidligere nederlandske fotballstjernen Wesley Sneijder dro i fjor til Italia for å prøve å få karrieren til landsmannen i gang igjen. Han skal ha fungert som en privat trener for talentet.

– Vi har blitt enige om at han skal gjøre det for seg selv, ikke for meg. Han sier at han vil ofre alt for det. Jeg er glad han har sett lyset. Jeg kan se på øynene hans at han virkelig vil, uttalte Sneijder til TV-programmet Veronica Offside, gjengitt av NOS.

Det lyktes ikke Sneijder med. Ihattaren slet fortsatt med motivasjonen.

PRØVDE: Den tidligere Inter-stjernen Wesley Sneijder forsøkte å hjelpe Ihattaren. Foto: Marco Bertorello

Tyrkiske medier, deriblant overgangsjournalist Salim Manav meldte denne måneden at Süper Lig-klubben Samsunspor skal ha kommet med et tilbud til 21-åringen.

Ifølge nederlandske aviser svarer ikke hans bror og manager på telefon eller meldinger som medier har prøvd.