– Større stjerne enn Haaland

Julian Ryerson har blitt en av Borussia Dortmunds viktigste spillere etter overgangen fra Union Berlin.

Sett bort fra et skadeavbrekk mot slutten av 2023, har lyngdølen vært fast i elleveren til Dortmund-trener Edin Terzic.

Det har han også vært i landslagselleveren til Ståle Solbakken det siste året.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror landslagssjefen skulle ønske at han hadde flere Ryerson-typer i stallen.

– Jeg tror Ståle skulle ønske han hadde hvert fall åtte av dem. Spillere han visste leverte på et høyt nivå og er pålitelig. Han er kanskje ikke den mest spennende spilleren, men det er slike spillere som kreves for å få til det Norge prøver på.

– Det er ikke tvil om at han på kort tid har blitt veldig, veldig god og er et eksempel til etterfølgelse.

Onsdag spiller lyngdølen en sentral rolle i Dortmunds jakt på en plass i Champions League-semifinalene.

STABIL: Julian Ryerson roer ned med en espresso under landslagets samling i mars. Foto: Javad Parsa/NTB

Sammenlignes med klubblegende

Borussia Dortmund betalte bare fem millioner euro for Ryerson, en sum man sjeldent ser storklubber betale for spillere som går rett inn i elleveren.

– Jeg tror vi trygt kan si at han var et kupp. Jeg tror han gikk litt under radaren til andre klubber. Dortmund hadde et stort behov for en ny høyreback, det var litt usikkerhet rundt ham, men han vant plassen veldig raskt.

Det sier talsmann i Borussia Dortmunds norske supporterklubb, Marcus Jenssen Olsen, til TV 2.

Den norske Dortmund-supporteren sier til TV 2 at lyngdølen har fått en stor stjerne blant klubbens supportere.

– Jeg tror mange ser at han representerer verdigrunnlaget som klubben er bygget på. Han er hardtarbeidende og spiller med hjertet utenpå drakten. Slike ting står veldig høyt i Dortmund.



Jenssen Olsen trekker paraleller til en av klubbens største helter i nyere tid. Polakken Lukasz Piszczek som spilte nesten 300 kamper for de gule og svarte.

– Ryerson er en slags reinkarnasjon av Piszczek, sier han.

Anseelsen sank ikke akkurat da han nylig avgjorde Dortmunds kamp mot erkerivalen Bayern München.



LEGENDE: Lukasz Piszczek er en av Borussia Dortmunds største spillere de siste 20 årene. Foto: RALPH ORLOWSKI

– Han har hatt en veldig fin utvikling i Dortmund, han er et fysisk monster. Han tar også større og større plass på landslaget, sier Ståle Solbakken til TV 2.



Mener han har større stjerne enn Haaland hadde

Supporterklubbens talsmann bruker store ord om Ryerson, så store at man glemmer hva Erling Braut Haaland gjorde i klubben.

I løpet av to og en halv sesong i Borussia Dortmund scoret Braut Haaland 86 mål på 89 kamper.

Uvirkelige tall.

Likevel har lyngdølen ifølge supporterklubbens talsmann klart å spille seg til en større stjerne i klubben.

– Det er veldig vanskelig å sammenligne dem ... Det som var med Haaland var at han var så ekstremt god. Han var tidvis for god for klubben, noe som også var litt av problemet. Vi visste at han var på lånt tid og skulle videre i løpet av kort tid.

KNUSTE ALLE REKORDER: Erling Braut Haaland tok Bundesliga med storm. Her feirer han med trofeet Dortmund fikk for å vinne den tyske cupen. Foto: MARTIN ROSE

– Men Ryerson vet vi at vi har ham i overskuelig fremtid. Det er ingenting som tilsier at Ryerson skal dra videre. Slik sett vil jeg faktisk se på Ryerson som en større stjerne enn Haaland. Han representerer den kulturen som Dortmund er tuftet på. Han er lojal og gir alt i hver kamp, sier Jenssen Olsen til TV 2.

– Har bevist at begrensninger er noe man bare setter selv

Lyngdal - Viking - Union Berlin - Borussia Dortmund.

Det er karriereveien Julian Ryerson har tatt. Ett steg opp for hver gang.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er usikker på om 26-åringen kommer til å ta enda et steg opp på fotballstigen, men han er sikker på at han kan bli enda bedre.

– Han kan absolutt ta enda flere steg. Det er noen fotballspillere som tar ting raskere enn andre, Ryerson er en slik spiller. Han har bevist at begrensninger er noe man bare setter selv, egentlig. Han kan bli bedre, men han nærmer seg nok taket sitt, sier Simen Stamsø-Møller.

FUNNET SIN PLASS: Simen Stamsø-Møller mener Julian Ryerson befinner seg på et perfekt sted. Foto: Ina Fassbender / AFP.

– Nei, jeg tror ikke Dortmund er et springbrett for ham. Jeg tror kanskje at han har funnet sitt toppnivå. Det sal nok litt til, det må i så fall være dersom noen får et plutselig behov for en høyreback. Men Dortmund er et veldig bra nivå for Ryerson, sier TV 2s ekspert.

Likevel vil mål mot Bayern München og solide prestasjoner garantert sørge for at større klubber er godt informert om den norske backen.

Ståle Solbakken mener det er én ting han må forbedre på landslaget.

– Særlig offensivt har han utviklet seg, så ønsker vi at han skal bli enda tryggere i vår måte å spille sonespill på, sier Solbakken og fortsetter:

– Grunnen til det er at det hender at det blir en miks mellom det og det litt mer markeringsorienterte spillet som er i Dortmund. Han har ikke bare utviklet seg i Dortmund og på landslaget, han la kanskje det aller beste grunnlaget i Union Berlin, sier Norges landslagssjef.

