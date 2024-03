Storklubbene skjelver

Manchester City-manager Pep Guardiola ba spillerne være forsiktige på landslagssamling denne måneden, men han har fått flere skadede tilbake.

Det samme gjelder flere av Europas beste trenere når spillerne returnerer fra landslagsspill før de avgjørende ukene av sesongen.

Kyle Walker forlot den engelske troppen etter en skade i lørdagens kamp mot Brasil. Selv skrev han på Instagram at han håper det ikke er alvorlig, men nye tester venter denne uken, melder Manchester Evening News.

MÅTTE UT: Manchester City-forsvarer John Stones får behandling av det medisinske støtteapparatet til England under tirsdagens kamp mot Belgia. Foto: Matthew Childs / Reuters / NTB

Tirsdag kveld måtte også landsmann John Stones kaste inn håndkleet i åpningsminuttene mot Belgia.

– Han hadde ikke spilt de to siste ukene, så det var ikke overbelastning, men jeg hater å sende spillere tilbake til klubbene med skader, sa Englands landslagssjef Gareth Southgate etter kampen.



Manuel Akanji sto over Sveits' kamp mot Irland samme kveld etter å ha mistet mandagens trening. En fotskade gjorde Portugals Matheus Nunes ikke spilte mot Slovenia tirsdag.

Ederson, Kevin De Bruyne og Jack Grealish var ikke med i sine respektive landslagstropper og er på vei tilbake fra skade.

Lettelse i Madrid

Manchester Citys kvartfinalemotstander i Champions League, Real Madrid, måtte se den franske midtbanespilleren Eduardo Camavinga gå av mot Chile tirsdag kveld, men ifølge Marca er det kun snakk om et lite overtråkk.

Den spanske storavisen skriver at Camavinga kan være tilbake allerede i søndagens LaLiga-møte med Athletic. Det første oppgjøret med Erling Braut Haaland og Manchester City kommer i Madrid tirsdag 9. april.

GIKK AV: Eduardo Camavinga ble byttet ut med skade mot Chile. Foto: Daniel Cole / AP / NTB

Se Real Madrid mot Athletic på TV 2 Play søndag fra klokken 20.30.

Like før landslagssamlingen ble det imidlertid klart at målvakt Thibaut Courtois trolig er ute resten av sesongen på grunn av en kneskade.

Barcelona skal ikke ha fått noen nye skader under landslagsoppholdet. Spillerne som har vært opptatt med landslagsspill, er tilbake på Barcelona-trening torsdag, skriver Mundo Deportivo.

Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, Andreas Christensen og Alejandro Balde er imidlertid fortsatt ute for den katalanske storklubben.

Se Barcelona mot Las Palmas på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play lørdag fra klokken 20.30.

Liverpool venter på svar

Liverpool-spiller Andy Robertson så nedfor ut da han gikk av med en ankelskade i Skottlands kamp mot Nord-Irland tirsdag.

Robertson gjennomgikk flere undersøkelser onsdag, skriver Liverpool Echo. Skadeomfanget er imidlertid ikke klart ennå, men det ser lysere ut for flere i Liverpool før innspurten i Premier League og Europaligaen.

Liverpool kunne se at Ibrahima Konaté var tilbake i spill i tirsdagens Frankrike-kamp mot Chile etter å ha mistet de siste tre klubbkampene.

Darwin Núñez sto over privatlandskampene til Uruguay, men han er ifølge Liverpool Echo ventet å være tilbake til søndagens kamp mot Brighton. Den kommer imidlertid for tidlig for Trent Alexander-Arnold og Diogo Jota. Curtis Jones er nær et comeback og kan rekke Brighton-kampen, skriver avisen.

Alisson Becker, Joël Matip og Thiago Alcântara er fortsatt på skadelisten.

USIKRE: Arsenal-duoen Bukayo Saka og Gabriel Martinelli. Foto: Hannah Mckay / Reuters / NTB

Liverpools tittelrival Arsenal møter Manchester City søndag. Bukayo Saka meldte forfall til Englands kamper denne måneden, og det er usikker om han rekker kampen mot City, skriver London Evening Standard.

Brasil måtte klare seg uten Gabriel og Gabriel Martinelli, men London Evening News rapporterer at det er ukjent når Arsenal-duoen er aktuelle for kamp igjen. Det samme gjelder Jurriën Timber, mens Thomas Partey er ventet å bli inkludert i Arsenals kamptropp mot Manchester City.

ANKELTRØBBEL: Harry Kane pådro seg en ankelskade mot Darmstadt 16. mars. Det gjorde at de påfølgende landskampene mot Brasil og Belgia røk. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB

En ankelskade gjorde at Bayern München-spiss Harry Kane gikk glipp av begge kampene for England. Bild venter at Kane blir klar til lørdagens storkamp mot Dortmund. Det er også godt nytt før Martin Ødegaard og Arsenal venter i Champions League-kvartfinalen tirsdag 9. april.

Bild tviler på at stjernekeeper Manuel Neuer rekker kampen mot Dortmund på grunn av en avrevet muskel. Neuer trente alternativt onsdag.