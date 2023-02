Storklubb i fullstendig krise: – De skjønner at det er drit

Se Valencia - Real Sociedad lørdag kl. 20.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play

Valencia er i fritt fall. Mandag gikk storklubben på sitt femte tap på rad mot Getafe, som var på 19. plass.

Nå er det imidlertid Valencia som er nest sist i LaLiga.

Forrige trepoenger var i november - før fotball-VM ble spilt. Det er nesten ikke til å tro.

– Det sier seg selv. Det er relativt krise, sier Valencia-supporter Eirik Strøm Pedersen.

– Trist

SVUNNEN TID: John Carew spilte i Valencia da klubben var blant Europas beste på starten av 200-tallet. Foto: RAMON ESPINOSA

Nedrykksfare er ikke noe supportere eller klubben er særlig kjent med. Valencia har vært å regne med som et topplag i Spania i flere tiår.

Sist Mestalla-laget ikke spilte i LaLiga var i 1986/87-sesongen. Nå må trenden snu om ikke det skal bli spill i Segunda neste sesong.

For ikke mange ukene siden ble Gennaro Gattuso sparket som Valencia-trener. Den karismatiske spilleren holdt ut i en halv sesong før han ble avskjediget og sendt på dør.

– Hvis man vil ha en trykkoker inn så vet man hva man får. Han er egentlig det motsatte av en brobygger, som trengs i denne klubben. Samtidig nøt han ikke autoritet eller hadde støtte fra styret, sier Pedersen om Gattuso.

Inn kom supervikar «Voro» for åttende (!) gang som en midlertidig løsning, før klubblegenden Rubén Baraja ble hentet inn for å redde Valencia fra nedrykk.

Enn så lenge har han ikke satt fyr på klubben.

– Det er trist. Det er mye skrot av lag som man skal være over. Spillerstallen er ikke bra, men det er heller ikke bunn tre, sier Valencia-supporteren.

I sommer kom Edinson Cavani gratis fra Manchester United, men superstjernen har overhodet ikke blitt en suksess.

– Spillerne gir opp, og det ser ut som de spiller mer for seg selv. De skjønner at det er drit, sier Eirik Strøm Pedersen.

Forhatt eier

– Spørsmålet er om et nedrykk skal til, og om det er bedre for klubben å rykke ned, sier Pedersen.

Grunnen er eieren. Singaporenaske Peter Lim er dårlig likt av supporterne, og får skylden for klubbens sportslige nedtur. Derfor er håpet at et eventuelt nedrykk skal gjøre klubben uinteressant for eieren.

Det var i 2014 at Lim overtok 70% av aksjene i Valencia. Overtakelsen ble sett på med optimisme for å løfte klubben tilbake til storhetstiden som var noen år tilbake i tid.

Starten på 2000-tallet var en eventyrlig suksess. I 00/01 og 01/02-sesongen nådde klubben Champions League-finalen. I 2002 og 2004 vant Valencia LaLiga.

KLAR BESKJED: Dette bildet under en protest i 2021 sier alt om hvordan supporterne ser på Peter Lim. Foto: JOSE JORDAN

Men under Lim har supporternes drømmer blitt stadig fjernere.

– Korthuset har rast lenge. Strukturelt har det vært krise med Lim. Det er ikke til å stikke under en stol at han tok over en allerede skadeskutt klubb, men han har gjort alt han kan for å få situasjonen verre. Han ikke drive en klubb, sier Valencia-supporteren.

Eirik Strøm Pedersen trekker frem våren for fire år siden. Klubben var på sporet av suksess, og under Marcelinos ledelse ble det satset på Copa del Rey. Det betalte seg, for Barcelona ble slått i finalen.

Men cuptriumfen gikk ut over ligaresultatene, selv om det til slutt endte med plass i Champions League. Marcelino fikk sparken.

FIASKO: Gary Neville ble ansatt av Peter Lim. Trenergjerningen varte ikke lenge, og siden har ikke Manchester United-legenden vært i treneryrket. Foto: Alberto Saiz

Sårede supportere

Den tradisjonsrike klubben har attpåtil hatt store økonomiske problemer. Selv om et nedrykk kan gi Lim-exit, vil det utvilsomt gjøre situasjonen enda mer krevende.

Samtidig står det en svær betongkloss i byen. En ny stadion som skulle erstatte Mestalla og løfte klubben, ble påbegynt i 2007. Men konstruksjonen ble avbrutt midt under arbeidet på grunn av dårlig økonomi.

Siden 2009 har et stadionskjellet stått uberørt i bybildet.

Klubben blør, og det begynner å tære på supporterne.

Selv har Pedersen begynt å få et likegyldig forhold til Valencia. Han kaller det dalende interesse parallelt med fallet klubben har opplevd.

Den norske supporterklubben ligger brakk.

– Det er giftig atmosfære på innsiden av klubben. Jeg følger ikke like mye med lengre. Selv kunne jeg tenke meg å dra ned på kamp igjen, men det frister samtidig ikke å kjøpe en drakt som går til at en i Singapore casher ut.