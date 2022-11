Store overraskelser fra ekspertene

SELVSKREVNE: Fede Valverde og Vinicius junior er på TV 2-ekspertenes LaLiga-lag for høsten. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA

Etter en intens høst er den spanske fotballhverdagen satt på pause. VM i Qatar starter den 20. november, og derfor skal det ikke spilles LaLiga før nyttårsaften.

Med rundt sju uker til neste LaLiga-kamp passer det godt å ta ut et sesongens lag til nå.

Ekspertene Simen Stamsø-Møller og Endre Olav Osnes er bedt om å ta ut sine sesongens lag til nå.

Kun fem av spillerne får plass på begge lagene. Marc André ter Stegen, Fede Valverede, Vinicius Junior og Robert Lewandowski var selvskrevne.

Dette er ekspertenes "høstens lag" i LaLiga

Litt mer overraskende dukket Athletics stopper Yerau Alvarez opp på begge lag.

– Det er gøy at vi har sittet med hver vår leskedrikk på forskjellige adresser i Oslo og kommet frem til at Yeray Alvarez må inn. Jeg var ganske trygg på at han måtte være der, ler Stamsø-Møller.

Simen Stamsø-Møllers lag Keeper: Marc André ter Stegen (Barcelona) Forsvar: Jules Koundé (Barcelona), Yeray Alvarez (Athletic), Eder Militao (Real Madrid), Reinildo (Atlético Madrid) Midtbane: Pedri (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona) Mikel Merino (Real Sociedad) Angrep: Fede Valverde (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), Vinicius jr (Real Madrid)

Har med utskjelt Barca-stjerne

Det første man kan legge merke til med Simen Stamsø-Møller sitt lag er at han ikke har klart å finne en høyreback. Barcelona-stopper Jules Koundé får plass der.

– Han er den beste forsvarsspilleren til Barcelona. Han ser så vond ut å møte, bra med ballen, og god i duellspillet. Selv om han ikke har spilt så mye, vil jeg ha ham med på halvårets lag.

Fra serielederne har han også med Sergio Busquets. Veteranen har fått mye pepper av supporterne denne sesongen.

– Jeg er delt når det kommer til han. I mange kamper blir han løpt over, og klarer ikke å stå riktig og ta ballen. Han blir sjanseløs. Når Barcelona styrer spillet, som de som oftest gjør, så er han meget bra. Jeg syns han leverer det aller beste ofte, men av og til blir man skuffet, sier eksperten, som innrømmer at Aurélien Tchouaméni var nære.

Endre Olav Osnes sitt lag Keeper: Marc André ter Stegen (Barcelona) Forsvar: Óscar de Marcos (Athletic), Edgar González (Real Betis), Yeray Álvarez (Athletic), Fran García (Rayo Vallecano) Midtbane: Fede Valverde (Real Madrd), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Brais Méndez (Real Sociedad) Angrep: Vinícius Júnior (Real Madrid), Robert Lewandowski (Barcelona), Ousmane Dembélé (Barcelona)

Endre Olav Osnes har gått for bare seks av elleve spillere fra Real Madrid og Barcelona. Og det er bare i midtbane- og angrepsposisjoner. Ingen i forsvarsleddet er fra de to gigantene.

– Det er mange andre gode fotballspillere fra andre lag også. Barcelonas beste i forsvar, Jules Koundé, har bare spilt halvparten. Real Madrid slipper inn hver kamp, forteller Osnes, som røper at Dani Carvajal og Alex Baldé også ble sterkt vurdert.

Forsvaret består av en del ukjente spillere: Óscar de Marcos (Athletic), Edgar González (Real Betis), Yeray Álvarez (Athletic), og Fran García (Rayo Vallecano).

– Betis har vært solide bakover, mens Athletics høst har vært fremragende. Fran Garcia blomstrer, og produserer mange sjanser og målgivende, sier han.

Barcelona går inn i VM-pausen som serieleder, men Osnes har bare spandert tre plasser på laget til Xavis menn.

– Kanskje jeg er litt blendet av innsatsen i Champions League, men det er ganske få som har utmerket seg veldig. Et jevnt lag, hvor jeg fort kunne ha plukket ut Pedri og Frenkie de Jong.

– Det er uansett ingen menneskerett å havne på dette laget, sier han humoristisk.