Store forskjeller i ekspertenes El Clásico-ellever: – Brannfakkel

TV 2s eksperter Simen Stamsø-Møller og Mina Finstad Berg har lagt hodene sine på blokka.

Ekspertduoen fikk to krav. Laget måtte være i formasjonen 4-3-3 og de måtte velge enten Robert Lewandowski eller Karim Benzema.

Men det er ikke bare der lagene deres skiller seg fra hverandre.

Kun fem spillere havner på begge lagene. Det betyr at det er seks spillere som kun er å finne på et av lagene.

Simen Stamsø-Møllers lag Keeper: Thibaut Courtois. Forsvar: Jules Koundé - Éder Militão - Ronald Araújo - Ferland Mendy. Midtbane: Luka Modric - Aurélien Tchouaméni - Pedri. Angrep: Ousmane Dembélé - Karim Benzema - Vinícius Júnior.

Simen Stamsø-Møller slet spesielt med tre posisjoner: Sentral midtbane, høyrekant og spiss.

– Busquets er genial på mange måter, men har også noen mangler. Tchouaméni er ikke like god til å løse opp trange situasjoner, men han er mer komplett.

– Dembélé mot Valverde var egentlig hipp som happ, men i 4-3-3 blir det Dembélé.

– Benzema over Lewandowski er også marginalt. Begge har alt man trenger og litt til, men jeg synes Benzema er den beste av dem.

Mina Finstad Bergs lag Keeper: Marc-André ter Stegen. Forsvar: Dani Carvajal - Ronald Araújo - David Alaba - Alejandro Balde. Midtbane: Pedri - Aurélien Tchouaméni - Luka Modric. Angrep: Federico Valverde - Robert Lewandowski - Vinícius Júnior.

Mina Finstad Berg peker på spesielt to posisjoner hvor hun måtte tenke lenge. Hun har også tatt et valg hvor hun selv mener at hun kaster en brannfakkel.

– Det er veldig tett mellom Courtois og Ter Stegen, mye jevnere enn jeg kunne sett for meg forrige sesong. Men Ter Stegen har virkelig løftet seg og har vært veldig viktig for Barcelona, med tidvis krevende arbeidsforhold.

– Courtois er jo fortsatt en av verdens aller, aller beste keepere. Så hvis jeg skulle valgt en keeper til én enkelt kamp, ville det blitt Ter Stegen akkurat nå. Skulle jeg valgt en keeper for resten av sesongen, ville det blitt Courtois.

– Å velge mellom Benzema og Lewandowski er jo et luksusproblem av de sjeldne, men så langt denne sesongen har Lewandowski levert best.

– Den største overraskelsen her er selvsagt Alejandro Balde på backen over Mendy. Men det må være lov å hive inn noen brannfakler! Balde har imponert meg voldsomt denne sesongen. Han har virkelig grepet muligheten når han har fått sjansen. Han har fortsatt mye å lære, men råmaterialet Barcelona har å jobbe med her er ekstremt spennende.

