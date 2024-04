Storavis: Dukket opp full på trening: – Helt uvirkelig

Se Barcelona-PSG på TV 2 Play tirsdag fra kl. 20!

Tirsdag møtes Barcelona og Paris Saint-Germain til returoppgjør i Champions League.

Og før gamleklubbene til Neymar møtes, kommer L'Equipe med oppsiktsvekkende avsløringer om brasilianeren.

Ifølge anonyme kilder innad i PSG, dukket Neymar opp til trening full mot slutten av hans tid i Paris.

– Dersom det stemmer, er jo det helt uvirkelig, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det et gedigent misbruk av eget talent. Det har vært mye skader, og hva som er reelt og ikke er ikke godt å si. Etter Barcelona har han ødelagt mye for seg selv. Det er synd og en skam.

Stamsø-Møller beskriver Neymar som en blanding av Ronaldinho og Thierry Henry, en gudbenådet spiller.

– Likevel sitter man igjen med få gode minner av ham. Det er trist, sier TV 2-eksperten om 31-åringen som nå spiller for Al-Hilal i Saudi-Arabia.

Stamsø-Møller poengterer at Neymar var mannen som skulle løfte PSG til topps da han ble verdens dyreste fotballspiller i 2017. Men tomilliardersmannen nådde aldri de store høydene i Paris.

– Etter Barcelona er Neymar det mest bortkastede talentet jeg har sett. Jeg tenkte han ville ende opp med både gullballer og VM-gull, men det ser vanskelig ut nå.

Isfront med Mbappé

L'Equipe skriver også om et turbulent forhold mellom Neymar og Kylian Mbappé.

– Det er ikke overraskende i det hele tatt, sier Stamsø-Møller, og utdyper:

– De blir jo bygget opp til å være noe større enn de egentlig er. Det har vært for mye «hype», og det gjør noe med hodene deres. Da kan det jo faktisk bli sånn at en rivalisering oppstår, fordi det snakkes så mye om.



STJERNEDUO: Neymar og Kylian Mbappé. Foto: Thibault Camus

En PSG-ansatt hevder at franskmannen mistet respekten for brasilianeren. Neymar skal ha blitt sint for at PSG ga Mbappé kontrollen over klubbens prosjekt.

– Man kunne ikke fått et bedre symbol på at PSG-prosjektet ikke har lyktes enn Neymar. Mbappé skal ikke ha ansvar for det, han har stort sett levert, sier Stamsø-Møller.

– Det utrolig synd at det ble sånn mellom dem, men nesten uunngåelig når laget ikke fikk til det de ville, å vinne Champions League.

– Jeg skjønner at det er vanskelig for Mbappé å godta holdningene til Neymar. Mbappé har som regel alltid vært seriøs. Selv om han kan synde han også, men å være litt sur er noe annet enn å komme full på trening.

Derfor spår eksperten show

Frankrike-stjernen dukker neppe opp på trening alkoholpåvirket før kvartfinalereturen mot Barcelona i Champions League.

PSG må snu 2-3 for å ta seg til semifinalen.

– PSG har spilt bedre fotball enn de leverte mot Barcelona, så Barca må ikke tro at dette er over. Dette blir kamp hele veien inn. Det blir show, spår Stamsø-Møller.

– Barcelona har hatt noen store smeller på hjemmebane denne sesongen. Barca-trøyen kan være tyngende også. Så det er et kjempegodt utgangspunkt for returen.

