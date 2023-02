Stoppersensasjonen holdt Haaland i sjakk: – Har en stor fremtid foran seg

Superspissen fikk til lite mot Leipzig-forsvaret og stoppersensasjonen Joško Gvardiol, som ikke slapp Haaland til noen sjanser. Den eneste gangen jærbuen var farlig frempå ble det med et sleivspark.

Etter kampen høster Gvardiol skryt for å holde nordmannen i sjakk i 92 minutter.

– Han er ekstremt god! Han er ung, men stråler god erfaring og ro med ball. Han er veldig tøff og bestemt i duellspillet også. Han har en stor fremtid foran seg, det har han absolutt, sier Leipzigs norske reservekeeper Ørjan Nyland til TV 2.

Nyland er fornøyd med at Haaland ble lite foret på topp.

– Vi forsvarte oss godt. Han (Haaland) fikk ikke mange baller å jobbe med, sier voldingen.

I DUELL: Joško Gvardiol og Erling Braut Haaland hadde mye med hverandre å gjøre. Foto: Odd Andersen

– Ser ut som en basketspiller

Gvardiol viste seg frem på flere måter enn kun i forsvar.

Den kroatiske midtstopperen var råsterk i City-feltet på corner og stanget inn 1-1 målet, som sikret Leipzig et greit utgangspunkt til returkampen.

City-spillerne hevdet at Gvardiol brukte ulovlige midler på å slå Rúben Dias i hodeduellen, men dommeren lot målet stå.

FLØY: Joško Gvardiol stanget ballen i mål og utlignet i første kamp i åttedelsfinalen. Foto: Ronny Hartmann

– Etter i natt burde han kanskje begynne å spille basketball fordi han hoppet opp til andre etasje eller et annet sted, sier Leipzig-trener Marco Rose.

Rose er ikke den eneste som la merke til hvordan Gvardiol steg til værs.

– Han hopper én meter høyere og det er ikke noe tvil: Den skal han banke i mål! Han ser ut som en basketballspiller. Ingen er i nærheten, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om målet.

– Han er Leipzig-spiller

Leipzig-treneren hyller ikke bare forsvars- og angrepsjobben til kroaten. Rose skryter også av profesjonaliteten hans.

Gvardiol, som storspilte i VM i Qatar og har vært linket til en rekke storklubber som Chelsea, Liverpool og Man. City, er tydelig en viktig brikke i laget.

– Han er en fantastisk spiller en flott fyr. Han er ung og har fortsatt ting å utvikle. Han er proff hver dag, og han er vår spiller. Han vil også være vår spiller neste sesong også.

– Kan du garantere det?

– Jeg er treneren. Det er jeg som spør om å beholde ham. Han har kontrakt og det betyr at han er vår spiller i neste sesong. Jeg hørte også at han er glad her. Alle skriver om at han ønsker å dra til Premier League, men han har aldri sagt når. Han har det godt her og liker lagkameratene sine og byen. Han er en Leipzig-spiller, understreker Rose.

VIL BEHOLDE: Joško Gvardiol har vært ønsket av flere Premier League-klubber, men en overgang til England vil ikke Marco Rose ha noe av. Foto: Annegret Hilse

Gvardiols lagkamerat Emil Forsberg fikk drøye 65 minutter mot engelskmennene. Også han fullroser Gvardiols fremtoning, både på og utenfor banen.

– Han er en fantastisk fotballspiller, men først og fremst et fantastisk menneske som er veldig glad og fri. Han vil ha det gøy på fotballbanen og han utvikles hver dag. Jeg er utrolig glad og stolt for at fikk et mål. Han fortsetter å bli bedre og bedre så det skal bli kult å se videre, sier svensken til TV 2.