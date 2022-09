Stopperne stemples som feige: – Helt katastrofe

Se sammendrag i videovinduet øverst!

– Stopperne er feige. De er ikke gode nok med ballen i beina. Helt katastrofe. De får aldri gjort at Serbia kommer i ubalanse.

Ordene tilhører TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter at det norske landslaget måtte se gruppeseieren i Nations League og en playoff-mulighet til EM i 2024 glippe med 0-2 mot Serbia tirsdag.

Mathisen er svært kritisk til Andreas Hanche-Olsen og Leo Østigård, som var Ståle Solbakkens stopperpar både mot Slovenia og Serbia.

Tydelig preget Østigård: – Bare å beklage

– Østigård er god nok til å heade, men pasningene går opp på tribunen og til innkast, sier Mathisen.

– De ser utrolig feige ut

Solbakken mener Serbia gamblet – og lyktes mot Norge – med å presse høyt med de tre angriperne og vingbackene, og ligge tre mot tre defensivt på Ullevaal. Det skapte trøbbel for Norge.

– De stod på oss. De stilte to spillere på våre to stoppere. Vi fikk problemer med å spille når vi har to spisser stående på oss. Da endte det ofte med at vi måtte slå langt. Vi ble rett og slett slått av et bedre lag, forteller Leo Østigård til TV 2.

Under det direktesendte intervjuet spurte Mathisen landslagssjefen som skulle til for å spille seg fri fra det serbiske presset.

– Det er kanskje å få ballen på brystet og ned på de tre store, slå i støtte og så fremover, for det er utopi å tro at vi kan ha et avansert frispillingsspill med to treninger – og med de type midtstopperne vi har, svarer Solbakken.

– Er de midtstopperne gode nok i den fasen av spillet? De ser utrolig feige ut med ballen, sa Jesper Mathisen til Solbakken.

STRANDBERG MANGLET: Landslagssjef Ståle Solbakken var uten forsvarssjef Stefan Strandberg i kampene mot Slovenia og Serbia. Leo Østigård og Andreas Hanche-Olsen startet begge kampene. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg tror også det har litt med å se de mulighetene de har foran seg i og med at Serbia gikk mann mot mann. Den unnskyldningen skal de ha. Det handler om å få spilt inn til midtbanen og få vendt motsatt. Det fikk vi ikke til, forklarer Solbakken.

– «Safet»

Solbakken mener Norge ikke klarte å svare på det serbiske trekket.

– Når Serbia spiller det systemet sitt, er det veldig stor plass motsatt, men vi fikk aldri vendt motsatt via midtbanen. Vi var ikke dyktige nok, sier den tidligere FC København-treneren etter 0-2-nederlaget.

– Da «safet» vi heller og slo ballen tilbake til Ørjan (Håskjold Nyland), og vi måtte starte bakfra igjen. Da sto de der med seks-sju spillere høyt oppe, forklarer Solbakken.

Etter at Aleksandar Mitrovic sendte Serbia i ledelsen snaut ti minutter inn i andre omgang, satte Solbakken inn Kristoffer Vassbakk Ajer og la om til tre bak. Jesper Mathisen mener Ajer kunne bidratt fra start.

– Sånn som kampen ble, tror jeg ikke Ajer hadde gjort en svakere kamp, for en av hans styrker er å kunne ta med ballen frem for å skape ubalanse, få på seg en mann i press og så sette opp midtbanespillerne eller angriperne, sier Mathisen.