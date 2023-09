Stjernespilleren med uvanlig grep - ville ikke vite egen lønn

RINGEN SLUTTET: Ángel Di María blomstret i Benfica fra 2007 til 2010 og dannet grunnlaget for en stor karriere i en rekke storklubber. Da Benfica i sommer signaliserte at de ønsket ham tilbake, var 35-åringen aldri i tvil. Foto: Zed Jameson / BILDBYRÅN

Da Ángel Di María (35) fikk høre at Benfica ville hente ham, ga han klar beskjed om at han ikke trengte å vite hva han ville få i lønn. Lagkamerat Fredrik Aursnes mener situasjonen beskriver klubben Benfica godt.

Det var i sommer at argentineren vendte tilbake til klubben han virkelig fikk sitt gjennombrudd i fra 2007 til 2010.

Men forhandlingene var av den uvanlige sorten. Det har klubbpresident Rui Costa tidligere åpnet opp om overfor B24PT.

– Han ønsket ikke å vite hva lønnen hans ville bli. Han spurte ikke om én euro mer enn vi var villig til å gi ham. Han sa til meg: Jeg ønsker virkelig å spille for Benfica igjen uansett hva dere betaler meg, fortalte Costa.



Ifølge klubbpresidenten endte lønnen til Di María under klubbens lønnstak. Han fikk heller ingen signeringsbonus, slik som er vanlig.

– Da han hørte at vi var interessert, ønsket han ikke å høre om noe som helst annet, sier Rui Costa.

Dermed er ringen sluttet for Di María, som de siste årene har spilt for storklubbene Real Madrid, Manchester United, PSG og Juventus.

KLAR TALE: Ángel Di María har stor kjærlighet for Benfica. Foto: MIGUEL RIOPA

Hyller lagkameraten

I Portugal har Norges landslagsspiller Fredrik Aursnes vært lagkamerat med Ángel Di María en stund nå.

– Jeg leste om det med lønnen. Det viser litt hvilke følelser han har for klubben, sier Aursnes.



Han er ikke overrasket.

Selv har han vært klar på at han er ekstremt lykkelig i klubben.

– Det er litt sånn klubben er: Det er en ekstrem passion og kjærlighet fra de som er i klubben. Det gjør at spillerne blir glade i klubben, sier han.

Ifølge Aursnes tar ikke Di María i bruk engelsken for ofte. Inntrykket er uansett bra.

– Han er fin. En blid fyr og en god mann i gruppa. Han kjente klubben godt fra før og har bidratt på en veldig positiv måte, sier han.

VIL NÅ LANGT: I to år på rad har Benfica kommet seg til kvartfinalen i Champions League. I år håper Fredrik Aursnes at klubben skal komme seg enda lenger. Foto: MIGUEL RIOPA

Revansjesugen

Onsdag er RB Salzburg motstander når Benfica tar fatt på en ny Champions League-sesong. I tillegg til østerrikerne, har Aursnes & Co. havnet i gruppe med Real Sociedad og Inter.

Nettopp Inter vekker minner hos Fredrik Aursnes. I kvartfinalen i fjor ble Inter for sterke.

– Det blir en fin mulighet til å revansjere seg, sier Aursnes.



I forkant av Inter-oppgjøret følte sunnmøringen at sjansen for en finale var god. Om Inter hadde blitt slått ut, ventet AC Milan i finalen.

– Det var ekstra surt – for vi ville møtt omtrent samme type motstand. VI følte at vi hadde en god mulighet for en finale, men til slutt var vi ikke gode nok. Vi får gjøre et nytt forsøk i år, sier Fredrik Aursnes.