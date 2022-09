Stjerneskuddet gikk rett bort til Haaland: – Ble veldig glad

Juvelen innrømmer at han var litt heldig da han senket Norge. Etter kampen hadde han ett mål for øyet.

Slovenia-Norge 2-1

Benjamin Sesko påførte Norge sitt første tap i denne runden av Nations League.

19-åringen, som Slovenia har gigantiske forhåpninger til, tok ballen ned på brystet, la den til rette med låret og banket til på volley.

Uten at det var noe drømmemål: Av ekspertene fikk målvakt Ørjan Nyland skylden for at ballen snek seg inn.

– Jeg var litt heldig, sier Sesko med et smil til TV 2.

Supertalentet følger i Erling Braut Haalands fotspor i Red Bull Salzburg. Også han tar neste steg i Bundesliga, hvor han skal spille for samarbeidsklubben RB Leipzig fra og med neste sesong.

Han legger ikke skjul på sin beundring for jærbuen.

– Han er en stor spiller. Jeg har stor respekt for ham, og ser også mye på ham på YouTube, forteller Sesko.

Kanskje ikke så rart at sloveneren gikk bort til Haaland for et draktbytte etter kampen.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk drakten. Den skal jeg ha i samlingen min, sier han med et smil, og forteller at han fikk rosende ord av Manchester City-stjernen:

– Han sa også «well played». Jeg ble veldig glad.

I SKYENE: Benjamin Sesko strålte etter å ha senket Norge. Her med Erling Braut Haalands trøye i hånden, som blir med hjem i samlingen. Foto: ANTONIO BRONIC

– Kan du bli en bedre spiller enn ham?

– Det er veldig vanskelig. Han er på det aller, aller høyeste nivået. Å være på det nivået er det bare noen få prosent som klarer, svarer Sesko.