Stjernene vrimlet rundt Tobias (31): – Helt sykt

Erling Braut Haaland (23) stakk av med prisen som årets spiller under Globe Soccer Awards.

Prisutdelingen fant sted i Dubai, og med seg på seremonien hadde jærbuen hele stjernegalleriet til Manchester City.

I tillegg var en rekke fotballegender til stede, deriblant Cristiano Ronaldo (38).

Men Erling Braut Haaland og Oscar Bobb var ikke de eneste nordmennene på plass.

PÅ PLASS: 31-åringen dukket opp blant stjernene. Foto: Privat

Tobias Brandal Busæt, mest kjent som Tobias Becs eller «Tobias Freestyle», var også å finne på den røde løperen.



– Jeg var der for første gang i fjor. Da var jeg nominert til prisen for årets fotballinfluenser for første gang, og ble til slutt nummer to.

– I år så var jeg nominert igjen, men var ikke en del av finalistene, sier Becs til TV 2.



Spesielt oppdrag

31-åringen, som har over 325 000 følgere på Instagram, begynte med freestyle-fotball som 14-åring.

Han har vært verdensmester, og har opparbeidet seg et stort publikum som «triksekonge».

Becs forklarer at han den siste tiden har begynt å lage kunst av fotballer. Det var dette som var bakgrunnen til invitasjonen.

– De inviterte meg ned for å lage 30 håndmalte fotballer, som skulle være til finalistene og vinnerne, blant annet Haaland og Ronaldo, sier han.



Han rakk imidlertid kun å lage to baller, som ble signert av finalistene, deriblant Erling Braut Haaland.

– Hvordan opplevde du arrangementet?

– Det var helt sykt. Jeg minglet egentlig bare, møtte venner og kollegaer, samtidig som jeg fikk møte de store stjernene, deriblant Haaland.

Men én av stjernene fikk han ikke møte.

– Ronaldo var den eneste jeg ikke så. Han hadde en egen inngang og en unik sikkerhet rundt seg, avslører nordmannen.

Plutselig peker han på Haaland

– Det var uansett gøy å kunne hilse på de fleste City-spillerne og andre legender.

– Fikk du pratet med Haaland?



– Ja, med det ble veldig kort. Jeg pratet lengre med Alfie ettersom han hadde bedre tid mens Erling måtte være med de andre City-spillerne.

VANT: Erling Braut Haaland vant prisen som årets spiller på gallaen i Dubai. Foto: Fabio Ferrari / La Presse / AP

Merker en forskjell

Fotballinfluenseren reiser verden rundt for å spille fotball på gatene, og han blir invitert til en rekke ulike arrangementer.

Han merker at ting har endret seg.

– Med en gang jeg sier jeg er norsk, så er det rett på Haaland, sier Becks, og legger til:

– Fra at de de før ikke visste hvor Norge er, til at de vet mer om fotballen vår, og særlig Martin Ødegaard og Haaland. Erling har jo satt oss litt på kartet, mener han.

Var på besøk hos legenden

Denne sommeren skaffet ett av kunstprosjektene et helt spesielt møte.

– Jeg vil nok si at møte med Ronaldinho i sommer var kulest og mest personlig. Han inviterte meg etter at jeg hadde laget en ball til ham, som jeg spurte om han ville ha på sosiale medier.



– Da var jeg i leilighetskomplekset der han bodde, var backstage på kampen og møtte de andre stjernene, sier han om møte med den brasilianske legenden.

STJERNEMØTE: Becs sammen med fotballikonet Ronaldinho. Foto: Privat

Becs driver Off-Pitch Arena, som er et street fotball-senter i Oslo.

Ved siden av dette skal han det neste året reise rundt som en ambassadør for idretten.

– Jeg spiller ikke fotball på gress – jeg spiller i gatene – så hele verden er på en måte min arena, avslutter Oslo-gutten.