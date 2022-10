Stjernene herjet da Real Madrid seiret i El Clásico: – Maktdemonstrasjon

Karim Benzema og co. var dødelige effektive og straffet Barcelona knallhardt.

HERJET: Fede Valverde (t.v) og Karim Benzema scoret hvert sitt mål i seieren over Barcelona. Foto: JUAN MEDINA

Real Madrid - Barcelona 3-1 (2-0)

22 av 24 poeng hadde både Real Madrid og Barcelona plukket så langt i LaLiga denne sesongen. Benevningen «gigantoppgjør» har sjelden vært mer passende enn til sesongens første El Clásico.

Mens alt går bra for Real Madrid, har det brent mer under beina på Barcelona etter at de nærmest har røket ut av Champions League.

1. omgangen var ikke lysende for katalanerne. Både Karim Benzema og Fede Valverde scoret på Santiago Bernabéu. Ferran Torres tente et håp med sin redusering, men i stedet fikk Rodrygo straffe som han selv satte i mål.

Real Madrid vant 3-1, og rykker ifra i LaLiga med tre poeng foran rivalen.

Sammendrag: Real Madrid - Barcelona 3-1

– Dette var en god prestasjon fra Real Madrid. Ikke helt på sitt beste, men nok til å vinne, er TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møllers dom.

– Dette var en maktdemonstrasjon, er kollega Erik Thorstvedts dom.

Det har virkelig vært en uke å glemme for Barcelona. Manager Xavi pekte på manglede effektivitet som den viktigste faktoren at det ble tap.

– Planen var å dominere kampen, og dominere. Vi angrep ikke bra, og var ikke aggressive. Dette er fotball. Vi må gjøre det bedre allerede fra i morgen av, sier han til TV 2.

– Veldig skuffet. Vi feilet i 1. omgang på det de er sterke på - overganger, sier Barcelonas Jules Koundé til Movistar.

MARERITTUKE: Xavi har i løpet av de siste dagene opplevd store nedturer i både Europa og i hjemlig serie. Foto: SUSANA VERA

God Real Madrid-start

Etter tolv minutter eksploderte det på Santiago Bernabéu. Real Madrid kjørte full styrke på en kontring, og Toni Kroos fikk akkurat lirket Vinicius jr. alene med Marc André ter Stegen.

Tyskeren reddet, men returen gikk til det verst tenkelige: Karim Benzema. Franskmannen sendte ballen sikkert i mål, og dermed 1-0 til Real Madrid.

– For en duo de er, Vinicius jr, og Benzema, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

Benzema scorer sitt tolvte El Clásico-mål

Det var Benzemas tolvte El Clásico-scoring. Mye takket være et Barcelona-forsvar som har vært noe rufsete den siste tiden.

– Skrekkelig å se at Barcelona kan etterlate seg så mye rom. De har allerede blitt varslet ved et par anledninger, men Real Madrid forsyner seg som vanlig, sier Stamsø-Møller.

Like etter hadde spissrival Robert Lewandowski en eventyrlig mulighet til å utligne. Han lurte på bakerste stolpe, men klarte ikke å presse avslutningen under tverrligger.

I den andre enden var det en helt annen dødelighet foran mål. Real Madrid fikk på litt heldig vis ballen i boksen. Ferland Mendy fant Fede Valverde, som fra rundt 18 meter fyrte løs en kanon som gikk rett i mål.

Mål: Valverde (REA) 2-0 (35)

– Det er dødelig effektivt. Nådeløst. Det er fest på Santiago Bernabéu i øyeblikket.

2-0 stod det til pause. Barcelona hadde en enorm oppgave i 2. omgang.

Tente håpet

Xavi gjorde grep, og kastet inn på blant annet Ferran Torres og Ansu Fati utover i 2. omgang.

Etter 83 minutter ga det utteling. Fati fant Lewandowski som flikket videre ti Torres. Han bredsidet inn reduseringen, og da var det fyr i kampen igjen.

Men det smalt i andre enden. Rodrygo ble stemplet av Eric Garcia, og fikk til slutt straffe etter en VAR-sjekk.

Den tok han selv, og satte inn 3-1.