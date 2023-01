Stjernen kan bli straffet etter skiulykke

Bayern Münchens sportsdirektør Hasan Salihamidzic ble sjokkert over Manuel Neuers skade. Nå åpner han for at Neuer kan måtte punge ut.

Bayern München ble tvunget ut på overgangsmarkedet da stjernekeeper Manuel Neuer pådro seg et beinbrudd på skiferie.

– Du kan forestille deg at jeg ble veldig sjokkert. Han har gitt oss mye glede, men Manuel vet at han gjorde en feil. Det er åpenbart, og han er veldig lei seg, sier sportsdirektør Hasan Salihamidzic til Bild.

Yann Sommer ble løsningen, og Bayern München betalte Borussia Mönchengladbach nærmere hundre millioner kroner for sveitseren.

Nå åpner Salihamidzic for at Neuer må bidra åpne lommeboken for å bidra til å betale ekstrakostnaden.

– Vi vil snakke om alt, men en skadet spiller trenger støtte først, sier Salihamidzic.

Sportssjef i Bild, Walter M. Straten, skrev i en kommentar i egen avis at det vil være juridisk mulig å få Neuer til å betale deler av overgangssummer for Sommer fordi «risikosport» på fritiden er et brudd på spillerlisensreglene i tysk fotball.

Utspillet til Bild-toppen får Bayern-legende til å reagere.

– Når jeg leser er sted at Manuel burde betale de åtte millionene (euro), ser du hvordan folk stryker deg på ryggen når det trengs, men så fort du ligger nede, blir du tråkket på. Det vil ikke skje i Bayern München, sier tidligere klubbpresident Uli Hoeness til Bild.

Da den tyske storavisen konfronterer Hoeness med uttalelsene til Salihamidzic, slår han tilbake mot journalisten.

– Heldigvis er det ikke du som styrer Bayern München, sier Hoeness.

KOMMENTERER NEUER-SKADEN: Sportsdirektør Hasan Salihamidzic (t.v.) sammen med daværende Bayern München-president Uli Hoeness i 2017. Foto: Matthias Schrader / AP

– Bayerns suksess de siste 20-30 årene skyldes også det faktum at vi har behandlet slike problemer veldig humant. Noen millioner spiller ingen rolle. Menneskene kommer først, så pengene, fortsetter han.

Yann Sommer fikk Bayern München-debuten i fredagens 1-1-kamp mot RB Leipzig. Bayern leder Bundesliga med fem poeng ned til Eintracht Frankfurt på andreplass.