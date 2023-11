Stjernefallet: – Noe har skjedd

Landslagsrunden har vært preget av skader på store stjerner.

Gavi, Eduardo Camavinga, Vinícius Júnior og Warren Zaïre-Emery er ute i flere uker eller måneder med skader.

Erling Braut Haaland mistet Norges kamp mot Skottland på grunn av en ankelskade. Fra før var Martin Ødegaard og Alexander Sørloth ute for Norge, i tillegg til stjerneskuddet Antonio Nusa.

UTE: Vinícius Júnior ligger nede med skade mot Colombia. Brasil- og Real Madrid-stjernen. Lynvingen vil være ute i flere uker. Foto: Ivan Valencia / AP / NTB

I spanske aviser som As og Mundo Deportivo kalles den skadepregede landslagsrunden for «Fifa-viruset».

BBC og The Athletic omtaler tallene til Premier Injuries. Siden starten av inneværende sesong har det vært 196 skader i Premier League. Det er en økning på 15 prosent fra de siste fire sesongene.

– Det er noe som har skjedd med arbeidskravene. Det er mer intensitet, større løpsmengde og flere høyhastighetsløp med retningsforandringer, sier Asle Kjellsen til TV 2.

SKADET: Norges superspiss Erling Braut Haaland pådro seg en ankelskade mot Færøyene. Jærbuen mistet den påfølgende kampen mot Skottland. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

– Det er enormt

Kjellsen er ortoped og tidligere A-landslagslege. Han forklarer at skadene skyldes flere årsaker, som kampbelastning, reise, lengre kamper på grunn av VAR og større fysiske krav.

I Premier League er den største økningen på hamstringsskader. Siden forrige sesong er økningen på 97 prosent. I forhold til de fire siste sesongen er veksten på 55 prosent.

TIDLIGERE LANDSLAGSLEGE: Asle Kjellsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er enormt, sier Kjellsen, som peker på totalbelastningen.

– Du kan drive med så mye skadeforebyggende du bare vil, og det finnes selvfølgelig dokumentasjon på at det hjelper, men til og med de som bruker mye tid på det, får hamstringsskader. Sannsynligvis er det noe å hente på å bli enda sterkere, ha nok fleksibilitet og få lengde på muskulaturen sin, sier Kjellsen.

LANGTIDSSKADE: Mick van de Ven på Tottenham fikk en hamstringskade mot Chelsea som setter den unge midtstopperen ut av spill i flere uker. Foto: Glyn Kirk / AFP / NTB

Arsenal-spiss Gabriel Jesus, Tottenham-stopper Mick van de Ven, Manchester Citys Kevin De Bruyne og Liverpool-duoen Curtis Jones og Ibrahima Konaté er noen av dem med hamstringsskader.

Spania- og Real Sociedad-stjernen Mikel Oyarzabal er en annen.

HAMSTRINGSSKADE: Spanias Mikel Oyarzabal ligger nede med skade i landskampen mot Kypros forrige uke. Foto: Yiannis Kourtoglou / Reuters / NTB

– Totalbelastningen for spillerne er noe som helt klart kan relateres til hamstringsskader, sier Asle Kjellsen.



Van Dijk-kritikk

Kjellsen mener alle spillertyper er utsatt for skadene når belastningen for.

– Men ekstremt hurtige og eksplosive er kanskje enda mer utsatt for denne typer skader. Samtidig er det de som løper fra flest og scorer flest mål. Da er det naturlig at de spiller mye, sier han.



KRITISK: Virgil van Dijk mener kampbelastningen er for stor. Foto: Peter Nicholls / Reuters / NTB

Liverpool- og Nederland-kaptein Virgil van Dijk uttalte i oktober at programmet er for hektisk, og at det går ut over spillernes helse.

– Sannsynligvis finnes det tiltak (for å redusere antall skader), men det spørs om de som styrer er interessert i å redusere antall kamper, sier Asle Kjellsen.

En annen løsning kan være regulering av belastning og restitusjon, mener Kjellsen, som også tror skadeforebyggende arbeid kunne vært gjort enda bedre.

– Det er vanskelig å holde alle fornøyde. Det er ikke nødvendigvis bare kampbelastningen som er årsaken. Det er også måten det trenes på. De fysiske kravene på dette nivået gjør at intensiteten på trening går opp for å henge med resultatmessig for å henge med resultatmessig, sier den tidligere landslagslegen.