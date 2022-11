To nordmenn er blant de heteste i Premier League-tittelkampen. Det gir lagkameraten til Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard på landslaget et dilemma.

For mens Erling Braut Haaland har banket inn mål for Manchester City i år, har Arsenal og kaptein Martin Ødegaard vært den store overraskelsen hittil i Premier League.

Luken ned til City er på fem poeng etter 13 kamper, og før VM-pausen er City og Arsenal de desidert største tittelkandidatene.

– Det tør jeg ikke svare på, for da blir det bare grining fra han andre, melder Stefan Strandberg om hvem han håper trekker det lengste strået av Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

Leo Skiri Østigård er imidlertid ikke i tvil.

– Jeg er stor, stor Arsenal-fan, så jeg gjør alt jeg kan for at Martin skal komme tilbake i god form. Jeg gir han litt massasje og sånn i ny og ne for å få han på topp, sier Skiri Østigård som torsdag kveld stanget en corner fra nettopp Ødegaard i nota mot Irland.

Selv tror Martin Ødegaard at han og Arsenal har flere fans enn City og Braut Haaland på det norske landslaget.

– Det er vel generelt flere Arsenal-fans enn City-fans i Norge, og slik er det nok også på landslaget, så jeg tror flest heier på Arsenal, sier han.

– Strandberg tør ikke avsløre hvem han heier på?

– Hehe, det må nesten han svare for selv, sier Ødegaard.

TAUS: Stefan Strandberg har et nært forhold til både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Han vil ikke avsløre hvem han helst hadde sett vant Premier League. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

Tror Arsenal tar det

Det er uansett liten tvil om at Norges landslagskaptein – som har startet samtlige kamper under Ståle Solbakken – har vært en sterk bidragsyter til at Arsenal plutselig er blitt en tittelkandidat.

Seks mål på 13 kamper, gjør han til Arsenals toppscorer i ligaen.

– Det er gøy om dagen. Vi er gode for tiden og det meste flyter egentlig, sier Ødegaard.

Han strutter naturligvis av selvtillit og har smilet på lur i møtet med TV 2. Men når temaet om tittelkampen i Premier League kommer på banen, blir han langt mer ordknapp.

– Hva tror du er mulig - og du har ikke lov å svare «vi tar én kamp av gangen?»

– Haha! Da blir det ikke noe svar, tror jeg, sier Ødegaard og gliser bredt.

– Det er det «mindsettet» vi har. Vi skal gå på banen hver eneste gang for å vinne, og vi skal behandle hver eneste kamp som en finale. Det er den innstillingen jeg tror du må ha for å lykkes, sier Ødegaard.

Siden Ødegaard ikke ønsker å spekulere i hvordan tittelkampen ender, lar vi en lagkamerat gjøre det:

– Martin og Erling har nok en intern duell. De er gode kompiser og kjører på begge to, men jeg tror Arsenal kommer til å ta det, sier Jørgen Strand Larsen.

Ødegaard skal i alle fall gjøre det som står i hans makt for at Arsenal igjen skal kjempe om titler. For selv om han ikke vil spekulere i hvordan gullkampen ender, er han tydelig på at Arsenal som klubb bør være med i toppen og bør spille i Champions League.

I sitt livs form

Da passer det bra at klubbens kaptein har startet sesongen forrykende.

– Det er vanskelig å sammenligne med alt før, men jeg tror det nivået har jeg har inne nå er det høyeste jeg har hatt. Jeg føler det har blitt bedre og bedre for hvert år. Jeg hadde en bra sesong i Nederland, men man kan vel ikke helt sammenligne det nivået. Så hadde jeg et bra år i Real Sociedad, der spesielt det første halvåret var bra. Men nå leder vi ligaen og spiller bra, så jeg føler det er et høyt nivå nå, sier Ødegaard.

Selv om det har løsnet foran mål i år, mener han det ikke handler om at han har knekt en kode. Likevel er det nok en ting som Ødegaard har jobbet med på feltet som har høstet frukter i år.

– Folk spør mye om det og vil ha svar på det og det. Men fotball er sammensatt og du må mestre mange ting. Om det er en ting jeg må trekke fram, så er det at du aldri må gi deg. Men samtidig har jeg vært tydelig på at jeg må komme meg mer inn i boks, sier Ødegaard.

IKKE TILFELDIG: Martin Ødegaard har tidligere fått kritikk for å ikke levere nok målpoeng. I år har han jobbet bevisst med å komme til flere sjanser, og det har han fått betalt for. Foto: Mark Pain

Det har resultert i at bare ti spillere har scoret flere mål enn Ødegaard hittil i Premier League. Det betyr at Ødegaard tar med seg en godfølelse inn i Finland-kampen torsdag.

– Mars kommer fort og da er det plutselig tellende kamper inn mot EM igjen. Derfor gjelder det å bruke tiden godt, sier Martin Ødegaard.