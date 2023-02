Steinar Nilsen tilbake i toppfotballen

Sendeskjema: Alle kamper fra Marbella på TV 2s plattformer

– Jeg kunne ikke svare nei, og tar fatt på denne jobben med voldsom entusiasme. Det er kanskje det viktigste og mest interessante som skjer i norsk fotball akkurat nå.

Det sier tidligere Tromsø- og Brann-trener Steinar Nilsen til TV 2.

Etter en årrekke utenfor fotballen velger han nemlig nå å tre inn igjen i idretten som han har levd og åndet store deler av sitt liv.

Den tidligere midtstopperstjernen og trenerprofilen er nemlig ansatt i en nyopprettet stilling som sportssjef i Toppfotball Kvinner, og skal bruke sin kompetanse og erfaring til å løfte kvinnesiden av norsk fotball til nye høyder.

– Jeg får en enorm mulighet til å være med å både bygge og heve dette sammen med veldig mange kompetente og flinke folk, og gleder meg veldig til å komme tilbake igjen til fotballen, sier Nilsen.

Sluttet i Tromsø IL - begynte med taxi

Sommeren 2015 var han ferdig som hovedtrener i Tromsø IL for tredje gang, men i stedet for å søke seg rundt etter nye trenerjobber valgte den tidligere midtstopperbautaen i stedet en jobb i næringslivet. Først i Ledelse i Nord, mens han siden 2016 har vært administrerende direktør i Tromsø Taxi.

Så hvorfor kommer han nå tilbake til fotballen?

– Jeg har jo gjemt meg noen år, ler 50-åringen, og fortsetter:

– Jeg valgte jo å tre ut av det sirkuset der. Først og fremst med bakgrunn i at det var andre ting som fristet meg veldig. Men det viktige nå er at dette er noe som jeg synes er så ekstremt spennende.

I sin nye jobb skal Nilsen tilrettelegge for gode rammebetingelser for vekst av toppfotballen for kvinner, med Toppserien og 1. divisjon som flaggskipene for kvinnesiden av fotballen i Norge. Målet er å være med på å løfte den norske serien opp på et konkurransedyktig internasjonalt nivå.

– Det er ekstremt viktig for oss å strekke oss etter og hente referanser i det internasjonale konkurransebildet. I Toppserien er det mange gode lag som helt klart kan spille seg inn dit, og i min jobb skal det tilrettelegges for progresjon og vekst blant flere og yngre slik at nivået kan heves ytterligere, sier Nilsen.

– Viktig for kvinnefotballen som helhet

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, gleder seg stort over å få med seg nettopp Nilsen i den nyopprettede stillingen.

– Jeg er helt fantastisk glad og stolt på vegne av hele kvinnefotballen over at Steinar velger oss. Jeg vet at han har hatt mange alternative tilbud og kunne ha gjort veldig mange andre ting, men det er dette han har lyst til. Den kapasiteten, erfaringen, kompetansen og profilen han har er ekstremt viktig for både oss som organisasjon og kvinnefotballen som helhet, sier hun.

STRÅLENDE FORNØYD: Hege Jørgensen er daglig leder i Toppfotball Kvinner Foto: Torstein Wold / TV 2

– Vi skal starte en revolusjon

Nilsen har lang fartstid i fotballen på herresiden, to A-landskamper for Norge, Serie A-opphold og et hundretalls kamper på øverste nivå på CVen som spiller i barndomsklubben. I tillegg har han tre perioder som hovedtrener i Tromsø og en i Brann bak seg.

Nå skal fotballprofilen for første gang i karrieren jobbe for kvinnesiden av Norges største idrett, og er enormt motivert.

ITALIA-PROFF: Steinar Nilsen spilte både i AC Milan og (her) i Napoli i sin tid i Italia. Foto: / BILDBYRÅN

– Fotball er fotball. Det jeg håper på er at vi skal starte en revolusjon der vi også tenker at det skal være like premisser for kvinner og herrer. De skal også få de samme mulighetene som de har på herresiden, og der er det en voldsom jobb å gjøre. Men det er også noe jeg mener bør være en soleklar målsetning for absolutt alle som er innenfor idretten i Norge. Så jeg ønsker å ta tak og jobbe for bedre tilrettelegging og bedre rammebetingelser for alle som spiller fotball, forteller en engasjert Nilsen.

De siste årene har veksten vært stor i ledende nasjoner som England og Spania, noe forrige sesongs EM på balløyen, en stadig mer populær WSL og flere gigantoppgjør for fulle Camp Nou-tribuner i Barcelona står som kroneksemplene på.

– Det har vært en voldsom interessevekst rundt det som har med kvinnefotball å gjøre. Og da må vi i Norge også tilrettelegge for den veksten og jobbe hardt for at rammen blir deretter. Det er nok flere som kjenner sin besøkelsestid for at det er veldig riktig å jobbe veldig hardt for nettop dette, spår Nilsen, som begynner i sin nye jobb 1. juni.

Steinar Nilsen Født: 1. mai 1972 (50 år) i Tromsø, Norge

Tidligere fotballspiller, fotballtrener og næringslivsleder

Spillerposisjon: Midtstopper

Klubber: 1988-1997, Tromsø IL, 1997-1998 AC Milan, 1998-2001 Napoli, 2002-2004 Tromsø IL

To A-landskamper for Norge

Trenerkarriere: Tromsø IL 2005, 2006-2008 og 2013-2015, Brann 2009-2010 Aktuell: Fratrer sin stilling som administrerende direktør i Tromsø Taxi og blir ny sportssjef i Toppfotball Kvinner fra 1. juni Toppfotball Kvinner er interesseorganisasjonen for fotballklubbene som spiller i Toppserien og 1. divisjon, ekvivalenten til Norsk Toppfotball på herresiden.

– Beinhard konkurranse

Tromsøværingens nye sjef Hege Jørgensen minner også om potensialet som bor i landet, og med en tidligere uttalt målsetting om at Toppserien skal være en av Europas seks beste ligaer innen 2028 er det viktig å henge med når kappløpet går internasjonalt.

– Vi har satt oss veldig høye mål. Norge var rangert som nummer to i verden i år 2000, men nå har kvinnefotballen i Norge et uforløst potensial. Konkurransen der ute blir beinhard. Det satses og investerer voldsomt, og vi må sørge for at vi henger med. Det aller viktigste her er å få på plass høykompetente fol som vet hva som kreves i konkurransen med de aller aller beste og som også er strategisk nok til å tenke de lange linjene, sier Jørgensen.

PS! Den kommende uken samles alle Toppserie-lagene til treningsleir på Marbella. Alle kampene sendes på TV 2 Play.



Fredag 3. mars:

16.55: Røa - Åsane

Mandag 6. mars:

12.55: Rosenborg - Røa

14.55: Vålerenga - Brann

Tirsdag, 7. mars

11.55: Røa – Arna-Bjørnar

13.55: Avaldsnes - Lyn

15.55: Stabæk - LSK Kvinner

