Start-treneren raser mot dommeren etter cupdrama

Start - Tromsø 1-1 (4-5 etter straffer)

Siste: En time etter kampslutt bekrefter Starts sportssjef, Magni Fannberg, ovenfor Fædrelandsvennen at de vurderer å legge inn protest.

Dersom Start ønsker å gjøre det, må de legge inn en protest innen 24 timer.

Dette reagerer Start på

Med 1-1 etter 90 minutter i cupkampen mellom Start og Tromsø gikk det til ekstraomganger mellom lagene.

Starts Alagie Sanyang gjorde det svært vanskelig for hjemmelaget da han fikk fullstendig hodemist og sparket ned Ruben Yttergård Jensen, fem minutter ut i første ekstraomgang.

REAGERER: Start-trener Sindre Tjelmeland mener Kent-Are Antonsen burde fått sitt andre gule kort for å dytte Starts Alagie Sanyang. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Etter at Sanyang fikk det røde ble han dyttet av Tromsøs Kent-Are Antonsen. Dommeren delte ut et gult kort, men det gikk til Jostein Gundersen, og ikke til Antonsen som hadde gult fra før og kunne blitt utvist.

– Vi fighter hele veien, vi får ett rødt kort og får veldig lite hjelp fra de som skal sørge for at dette skal bli en rettferdig affære. Det føler vi på ingen måte at det blir, sier Start-trener Sindre Tjelmeland til NRK.

UT: Start-trener Sindre Tjelmeland mener dommerne gjorde det vanskelig for Start i cupkampen mot Tromsø. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Kampen gikk til straffesparkkonkurranse, hvor noen Start-supportere kastet snøballer inn på banen og mot Tromsøs Vegard Erlien som tok den første straffen.

Da valgte dommer Sivert Amland å bytte kortside til foran Tromsø-fansen, som kunne slippe jubelen løs etter at Starts Henrik Robstad bommet på den avgjørende straffen.

Start-treneren reagerer på flere avgjørelser:

At Start fikk en scoring annullert i andre omgang

At Sanyangs røde kort var tvilsomt, og at også Tromsø burde blitt redusert til en mann mindre

At dommeren byttet kortside da noen supportere kastet snøballer under straffesparkkonkurransen, uten å gi en advarsel først

– Det var veldig mange rare avgjørelser vi måtte håndtere, men jeg synes at vi fighter og kommer oss til straffesparkkonkurranse. Marginene bikket ikke vår vei i dag, men jeg er veldig stolt over fighten laget viser, sier treneren til NRK.

FULGTE MED: Starts trener Sindre Tjelmeland i lufta under straffekonken. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Etter kampen tok Tjelmeland en prat med kamplederen.

– Det ble ingen hissig affære, men jeg måtte høre hvordan han så situasjonene. Vi bruker ingen energi på det der ute, men det er bittert sett i ettertid, sier han.

AMPERT: Starts Alagie Sanyang får rødt kort av dommer Sivert Amland. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Makan til idioti

TV 2s fotballekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen mener håpet om kvartfinale forsvant da hjemmelagets Sanyang måtte spasere i dusjen.

– Makan til idioti er det faktisk lenge siden vi har sett på Sparebanken Sør Arena. Gratulerer med avansement, Tromsø! skrev TV 2s fotballekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen på Twitter.

Start-spilleren klikket da Yttergård Jensen ble liggende nede etter en duell og hadde beina over Sanyang. Det likte han ikke, og svarte med å sparke til Yttergård Jensen da han kom seg løs.

Dermed ble Start en mann mindre de siste 25 minuttene i ekstraomgangen, før de røk ut av cupen på straffesparkkonkurranse.

Tromsøspillerne jubler etter at de vant straffesparkkonkurransen mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Slik gikk det i resten av kampene:

Sandefjord - Odd 4-1

Sogndal - Lillestrøm 1-2

Brann - Haugesund 3-1

Molde - Skeid 3-1

Stabæk - Bryne 5-0

Kvartfinalene spilles neste helg, mens semifinalene går 26. april. Selve cupfinalen på Ullevaal stadion spilles 20. mai.

Slik spilles kvartfinalene: