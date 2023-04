Stabæk-profil kalt «knullegutt» – stormet rett i garderoben

Stabæk - Odd 0-0

Høgh var involvert i en rekke tøffe dueller mot Odd-forsvaret i første omgang av sin Stabæk-debut i Eliteserien.

Han ga flere ganger uttrykk for sin frustrasjon til dommerne over ikke å få flere frispark.

Blant dem som havnet i brytekamper mot Høgh, var Odd-stopper Sondre Solholm Johansen.

– Knullegutten fra Danmark

– Det er gøy. Knullegutten fra Danmark er ganske artig, sier Johansen til TV 2 på vei inn i garderoben etter første omgang.

– Det er god tone, begge er keen på å ha en artig kamp med godt humør, legger han til.

– He called you a «fuckboy»?

TV 2 ga beskjed om at Høgh var ønsket til det kontraktsfestede intervjuet etter første omgang, men til tross for at Stabæks medieansvarlige kalte ham inn, stormet dansken rett i garderoben.

– Jeg kan ikke snakke om det nå, sier Stabæks nummer 69 etter kampen da TV 2 spør om Johansens «knullegutt»-kommentar.

Det endte 0-0 i kampen mellom Stabæk og Odd på Nadderud. Duellene mellom Johansen og Høgh fortsatte gjennom kampen.

– Det er gøy. Jeg tror ikke han synes det er gøy. Han gjorde en god kamp og kunne fint fått et par mål. Vi er fornøyde med nullen her, sier Johansen til TV 2.

– Det er gode dueller, men han tok begge anklene mine. Jeg burde scoret, sier Høgh.

Det var likevel gode klemmer etter kampslutt.

– Han er fair, men dommeren skylder meg minst ett frispark, sier Høgh.

Skjelbæk refser reporter: – Følg med bak deg!

Misfornøyd med dommer

Trener Lars Bohinen var i hvert fall fornøyd med debutant Høgh.

– Han jobber og kjemper på, bruker fysikken sin og de midlene han har til rådighet. Og så får han ikke mye hjelp av dommeren, sier Stabæk-treneren til TV 2.

Han understreker sin misnøye med dommer Svein Tore Sinnes.

– Det er for mange etterslenger han tillater. Jeg synes han dømmer veldig inkonsekvent. Noen ganger er det lov å takle bakfra, noen ganger ikke. Det er vanskelig å forstå hva han driver med. Jeg blir litt forvirret, sier Bohinen.