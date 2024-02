Sprudlende Norge beholdt plassen – ekspert advarer

Norge - Kroatia 5-0 (8-0 sammenlagt)

De norske fotballkvinnene beholder plassen på nivå A i Nations League etter å ha smadret Kroatia 8-0 sammenlagt over to kamper.

Forrige ukes 3-0-seier ble fulgt opp med 5-0 i Stavanger tirsdag.

Dermed har Gemma Grainger fått en drømmestart på jobben som Norges landslagssjef med storseirer i begge de to første kampene.

NY SJEF: Gemma Grainger tok over Norges fotballkvinner i januar. Foto: Carina Johansen / NTB

– Jeg er veldig fornøyd. Det var underholdende, og det viktigste var resultatet. Jeg er også veldig fornøyd med at vi kunne gjøre det foran fansen i dette været. Vi kunne gi både underholdning og seier, sier Grainger til TV 2.



Gulbrandsen advarer

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen lar seg ikke rive med.

– Jeg er usikker på hva man får med seg etter en sånn kamp. Du vet hva jeg tenker om falsk selvtillit. Det er noe helt annet Norge kommer til å møte, kommenterte Gulbrandsen.

– Plassbytter, posisjonsbytter, få med backene og alt det der – vi har sett at det ikke skjer i det hele tatt når vi møter bedre nasjoner. Det blir spennende å se hvordan veien videre er når de møter bedre motstand, fulgte hun opp.

ADVARER: TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Ingrid Ryland er ikke helt enig med sin ekspertkollega.

– Jeg mener at sånne kamper som dette er gull verdt. Er du ny trener og skal øve på et etablert angrepsmønster, er dette et perfekt scenario. Man får ikke øvd på dette mot Frankrike. Disse kampene skal også tas seriøst, og det synes jeg de gjorde, sier Ryland.

Landslagssjef Grainger er klar på hva hun ønsker.

– Jeg ønsker at vi spiller etter noen prinsipper, enten det er mot Kroatia eller mot bedre rangerte lag. Vi ønsker å angripe på samme måte, og vi ønsker å variere md de spillerne vi har. Det viser de fem målene. Vi ønsker å vinne ballen høyt, sier Grainger til TV 2.

NORSK JUBEL: Ingrid Syrstad Engen, målscorer Elisabeth Terland og de norske jentene feirer 1-0 mot Kroatia. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Den ferske landslagssjefen får gode skussmål av spillerne sine.

– Det har vært veldig fint. Hun har kommet godt inn i det. Hun snakker engelsk, men jeg tror at jentene kommer inn i det også. Det er mange som er vant til det. Det er momenter som allerede er implementert i spillet vårt, sier Arsenal-profilen Frida Maanum til TV 2.

– Jeg har fått et veldig godt førsteinntrykk. Det var to kamper vi skulle vinne, men jeg tror det blir bra fremover. Det er mye potensial her, så vi håper å få det ut, sier Norge-målvakt Cecilie Fiskerstrand til TV 2.

Norsk profil tok til tårene før kampen

– Veldig viktig



Sophie Román Haug og Frida Maanum scoret to mål hver, mens Elisabeth Terland scoret ett da hun sendte Norge i ledelsen tidlig i oppgjøret.



– Det var en god kamp av Norge, bedre enn forrige kamp. Vi sto kampen hele veien ut. De fleste hadde god kamp. Nå må Norge bare ta med selvtilliten inn når det blir trekning. Denne kampen kan egentlig ikke brukes til så mye annet enn selvtilliten, mener Solveig Gulbrandsen.



Gulbrandsen er klar på at det var viktig for Norge å beholde plassen blant de beste lagene i Nations League.

– Hvis vi skal henge med inn i mesterskap og kvalik, må vi møte bedre motstand ofte, i tillegg til å få en lettere vei med trekningen. Det er veldig viktig at vi er en A-nasjon, mener hun.

DEBUTANT: Signe Gaupset ble byttet inn i andre omgang. Foto: Carina Johansen / NTB

Brann-kometen Signe Gaupset fikk landslagsdebuten for Norge. Det samme fikk lagvenninnen Justine Kielland.

– Det var utrolig kjekt. Det er veldig stort å få debuten. Det er noe man har drømt om lenge. Det var veldig gøy, sier Gaupset til TV 2 etter debuten.