– Spørsmålet er hvor lenge han blir

Bodø/Glimt - Bohemians 1905 3-0

Saken oppdateres med reaksjoner fra Aspmyra!

Bodø/Glimt kan reise til Praha med en 3-0-ledelse i bagasjen.

– Ser man på alle sjansene vi skaper gjør vi en ganske imponerende første kamp i Europa mot en motstander som er litt tricky, sier Kjetil Knutsen til TV 2.

Knutsens menn kjørte tidvis over tsjekkerne og fikk første scoring like før pause.

Danske forbløffer

Brennhete Albert Grønbæk tuppet vertene i ledelsen. De gukleddes nummer åtte har virkelig fått sitt gjennombrudd i år. Dansken har scoret sju mål i Eliteserien.

– Grønbæk har bare blitt bedre og bedre denne sesongen. Nå er han den spilleren Glimt håpet han skulle bli, og vel så det, sier TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes.



HERJER: Bodø/Glimts Albert Grønbæk. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Grønbæk kom fra AGF i fjor sommer med en rapportert prislapp på om lag 26 millioner kroner.

– Han er viktig i alle spillets faser og gir Glimt en ekstra dimensjon. Deres viktigste spiller per dags dato. Spørsmålet er hvor lange han blir i Glimt, når han fortsetter som nå, sier Osnes.

– Ingen peiling

– Er det noen klubber som har vært interessert?

– Det har jeg ingen peiling om. Det lar jeg min agent og klubben ta seg av, så fokuserer jeg på å spille fotball og utvikle meg hver dag, sier Grønbæk til TV 2.

TRIVES: Foto: Nikola Krstic

Knutsen får spørsmål om det er en fare for at dansken forsvinner til utlandet.

– Nei og nei. Vi er jo i utlandet jevnt og trutt, sier Glimt-treneren med et smil.

22-åringen selv virker ikke å ha noe hastverk med å komme seg avgårde.

– Jeg trives veldig bra her. Den utviklingen jeg er i gang med og alt jeg lærer gjør at jeg er veldig glad for å være her. Vi spiller fantastisk fotball, sier lysluggen.



Fire minutter ut i andre omgang plasserte Amahl Pellegrino inn 2-0. Runar Espejord økte til 3-0 like før slutt.

SCORET: Runar Espejord sto for 3-0. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Gjestene kom seg til noen muligheter til å redusere, blant annet ved Jan Kovarik, men hjemmelagets keeper Nikita Haikin sto i veien.

Om Glimt tar seg videre fra den andre kvalifiseringsrunden i Europa Conference League møter de vinneren av svenske Kalmar eller Pyunik fra Armenia.