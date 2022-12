Spissene roses: – Gjort det veldig bra

Tidligere LaLiga-spiller Vadim Demidov har latt seg imponere over de to norske representantene i Spania.

VM er for lengst over, og nå er LaLiga endelig tilbake igjen. Det er også de to nordmennene i den spanske toppdivisjonen, nemlig Alexander Sørloth (25) og Jørgen Strand Larsen (22).

Spissene ble begge hentet i sommer, og vært fast på henholdsvis Real Sociedad og Celta Vigo.

– Begge har gjort det veldig bra, begynner Vadim Demidov.

Den tidligere stopperen fikk tolv kamper for Norge, og har en fortid i både Celta og Real Sociedad. Han har fulgt de to norske innslagene tett denne høsten.

EKS-LALIGA: Vadim Demidov kjenner både Celta og Real Sociedad godt. Her er han i duell med Ashley Young i en landskamp. (Foto: Anthony Devlin/Pa Photos) Foto: Anthony Devlin

Ikke bare har han spilt i Spania, men nå jobber han som agent med base i både Oslo og Valencia. I selskapet Nordic Sky Agency jobber han tett med Bjørn Tore Kvarme, Martin Ødegaards agent. Demidov følger godt med på det spanske markedet.

Se de to nordmennene i aksjon på TV 2 i romjulen:

Fredag: Celta - Sevilla kl. 19.00 på TV 2 Sport 1

Lørdag: Real Sociedad - Osasuna kl. 16.10 på TV 2 Sport Premium

Roser høstsesongen

Den som er kommet best ut av høsten er Sørloth. Etter scoringen mot Sevilla tangerte han hele forrige sesongs antall på fire scoringer.

Demidov har lite å utsette på trønderens første høst som permanent spiller i San Sebastian.

– Han har gjort det supert over flere år. Godt respektert, og glidd fint inn i gruppa. Mentaliteten hans både på og utenfor banen er godt likt. Nå har han scoret en del mål og tatt steg, så ting går veldig bra, sier Demidov.

Han begynner å få en stor stjerne blant publikum også.

– Spania og Baskerland er to forskjellige ting, og i lokalmiljøet har han vokst. Han har hele pakken, roses han.

Imponert tross manglende scoringer

Demidov har også et godt inntrykk av Jørgen Strand Larsen, men mener angrepsspilleren har vært uheldig.

– Starten var over all forventning. Han spiller jo bra, og folk er fornøyde med ham. Nivået er bra, men han mangler scoringene. Da kan det begynne å murre litt.

Foruten magetrøbbel i siste kamp før VM, har Strand Larsen startet ni kamper på rad. I LaLiga har han enda ikke scoret, men i siste kamp før VM fikk han den forløsende scoringen – riktignok i Copa del Rey.

I løpet av høsten har han gjort en rekke grep utenfor banen som Vigo-supporterne hyller.

– Folk tett på klubben sier at han har kommet godt inn i laget. Han tør å snakke spansk med lagkameratene, og gjør det han kan for å integreres, sier Demidov.

Det er en del likhetstrekk mellom de to norske angriperne. Store, sterke og kanskje litt utypisk for hva man forbinder med spansk fotball.

– Spanjoler er ikke store av høyde og vekt, så de er glade i slike oppspillspunkt som hentes utenfra. De har vært flinke til å spille på sine styrker, mener Demidov.