Spilte med De Bruyne og Agüero, men ville valgt Brattvåg hver dag i uken

Onsdag fra kl. 17.30: Se Brattvåg-Brann på TV 2 Play og Direktesport.

Det er stille før stormen i Brattvåg.

Tempoet i bygda er lavt. Et knippe lunsjgjester spiser raspeball på den lokale caféen.

Bak skranken står Jorunn Ulstein Fjørtoft . Hun byr på en pizzasnurr.

Caféverten byr også på et par setninger om Brattvågs andredivisjonslag.

– Brattvåg er et cuplag, så det kan godt hende vi vinner, sier Ulstein Fjørtoft om det kommende møte med Brann.



Folket i det lille samfunnet har fått en urokkelig tro på A-laget.

En kilometer utenfor sentrum ligger Brattvåg Stadion.

ANONYMT: Klubbhuset til Brattvåg kler et andredivisjonslag. Bak dørene klekkes det ut en plan for å knekke Brann i Cupen. Foto: Foto: Tore Gloppen, TV 2

Vinden river godt. Såpass at trener Renè Skovdahl må ut på banen for å fiske opp et nedblåst hjørneflagg.

– Vi forbereder oss på samme måte om det er Brann eller Egersund vi møter, sier den danske treneren.

53-åringen er en av flere som er kommet langveisfra for å gjøre bygdas lag til en klubb å regne med i norsk fotball.

– Min samboer bor i Molde og ville ha meg litt tettere på. Jeg har jo fartet mye rundt, sier treneren til TV 2.



TEAM: René Skovdahl (i midten) flankert av Arne G. Harnes (investor) og assistenttrener Thomas Pedersen, assistenttrener til høyre. Foto: Foto: Tore Gloppen, TV 2

Og Skovdahl har rett. Han er cupmester som Ole Gunnar Solskjærs assistent i Molde, ble med samme mann til Cardiff og var trener der, vunnet fire seriemesterskap med Brøndby, og har hatt treneroppdrag i Israel, USA og India.

– Ser alt bra ut nede?



Tre av klubbens mest sentrale spillere er på plass. René Skovdahl sender trioen ned i garderoben. Oppdraget er å finne ut om det er ryddig nok til å invitere fremmede inn.

RYDDIG: Både ledelsen og spillerne ønsker orden i garderoben. Det er noe som må til om man øsnker å prestere, hevder de. Foto: Håkon Sagen, TV 2

– Nei, jeg er ikke streng, sier Skovdahl på spørsmål om han krever ekstrem orden.



Likevel, det er ingenting som skal ligge å slenge rundt om kring i og ved klubbhus og garderobe.

– Hvis jeg går ned i garderoben og det står et par fotballsko der som ikke er på plass, da blir det to strafferunder på spillerne.



– Alle sammen eller den spilleren det gjelder?

– Det gjelder hele laget. Det skal se ordentlig og ryddig ut når vi kommer om morgenen, sier treneren.



– Alle i klubben er opptatt av at vi skal ha det ordentlig her, sier lagets store profil, Emil Dahle før han fortsetter:

PROFIL: Emil Dahle er en av Brattvågs største profiler. 32-åringen har Eliteserie-erfaring både fra Stabæk og Start. Foto: Foto: Håkon Sagen, TV 2

– Hvis vi skal gjøre det bra på banen, må vi ha orden utenfor også.



Solide forsterkninger

I 2015 var Brattvåg en tredjedivisjonsklubb. Siden den gang har det blitt satset. Stort.

Det betyr at penger er tilført klubben fra lokale investorer, og spillere som før var utenkelig at skulle spille i Brattvåg, gjør nettopp det.

En av disse er Samuel Tattum. 26-åringen er fra Manchester og har bakgrunn fra Citys akademi.

IMPORT: Samuel Tattum (til venstre) kommer fra Manchester i England. Kapteinen sitter ved siden av danske Marco Priis Jørgensen, som er keeper og en del av Brattvågs kapteinsteam. Foto: Foto: Håkon Vårhus Sagen

– Da jeg spilte i City var jeg heldig og fikk lov til å trene med A-laget ved et par anledninger, sier Brattvåg-kapteinen.



Og Manchester Citys beste menn var ingen hvem som helst. Tattum lister opp:

– Kevin de Bruyne, Sergio Agüero, David Silva, Raheem Sterling, Yaya Toure, Samir Nasri, for å nevne noen, sier briten til TV 2.



SUPERSTJERNE: Sam Tattum trente med blant andre Kevin De Bruyne da han var en del av Manchester Citys akademi. Foto: Kin Cheung

– Det var noen av verdens beste spillere, så det var selvsagt en god opplevelse.

– Hvordan vil du sammenligne det med de du spiller med i dag?

– Jeg vil faktisk si dette er bedre, sier Tattum. Guttene her pusher meg mer enn det de store stjernene gjorde den gangen. Den gang var jeg juniorspiller, nå er det skikkelig fotball.



– Jeg liker meg veldig godt og trives hver eneste dag, sier kapteinen.

Troen er sterk

Brattvåg ligger tredje sist i sin avdeling i andredivisjon. Kun syv poeng er det blitt på sesongens ti første kamper.

Men Cupen er en annen historie for den lille klubben.

I 2016 ble Aalesund sendt hjem som tapende part i tredje runde. I 2018 var det Molde som fikk føle bygdas magiske cupkraft.

ALLE PÅ KAMP: Stort sett hele Brattvåg møter opp når laget møter god motstand i NM. Her fra møtet med Rosenborg i 2018s 3. runde av cupen på Brattvåg stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I 2023 var det tid for nok et mirakel i Brattvåg. Innbytter David Sissoko senket Jostein Grindhaugs menn med to scoringer i 2-1-seieren.

Nå tror Tattum på et nytt stort øyeblikk for klubb og fans.

– Jeg tror større lag har en tendens til å undervurdere oss ganske mye. Det taler til vår fordel, sier 26-åringen og smiler.

