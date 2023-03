Spillerbørs: – Norges klart beste

Norge raknet mot Spania, men Fredrik Aursnes får skryt. Sjekk TV 2s spillerbørs her!

Norge åpnet EM-kvaliken på bortebane mot Spania i Málaga.

Dani Olmo sendte spanjolene i ledelsen tidlig i førsteomgang. Etter en svak norsk åpning hevet laget seg betraktelig. Norge skapte flere store sjanser, i tillegg til at flere kontroversielle avgjørelser ikke gikk Norges vei.

Men på tampen raknet det. Etter 82 minutter doblet innbytter Joselu til 2-0. Kun minuttet senere økte den 32-årige debutanten til 3-0.

Fredrik Aursnes kommer best ut på av de norske spillerne.

– Han skal ha mye av æren for at vi kjemper oss tilbake i kampen etter 1-0. Norges klart beste, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Sander Berge, som startet i en kantrolle, kommer i andre enden av skalaen:

– Nok en landskamp under pari for Berge. I en uvant kantrolle er han for passiv og kommer ikke ordentlig oppi ballfører, blant annet ved Spanias første mål. Noe bedre etter en halvtimes tid, men er langt unna sitt toppnivå.

Les alle vurderingene fra Stamsø-Møller her: