Spesielle uker før VM: – Man kan jo bli landsforræder!

Se Champions League på TV 2s kanaler og Play onsdag fra klokken 18.00!

Det er under 50 dager til VM sparkes i gang.

Men før den tid ventes et hektisk kampprogram for mange av spillerne som potensielt kan spille en stor rolle under VM.

Et hektisk kampprogram og vinter-VM kan sørge for svært interessante dueller mellom landsmenn.

For hva gjør for eksempel Nicolás Otamendi når Lionel Messi dribler seg forbi ham på onsdag? Hva gjør de franske spillerne i Ligue 1 når Kylian Mbappé setter på turboen?

Sparker ham ned? Setter inn en tofotstakling? Eller er frykten for å skade landslagets viktigste spiller for stor?

Det er umulig å vite hva spillerne tenker i kampens hete. Trolig tenker de ikke på hva konsekvensene kan bli, men scenarioet er der.

– Det kommer åpenbart til å bli saker på dette om noe slikt skjer. Det vil kunne skje absurde ting, som at landslagskamerater skader hverandre. Dette er en helt unik situasjon spillerne gikk inn i allerede helgen som var. Det er kamper hele veien nå og i enden av rekken venter VM, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller, og fortsetter:

CHAMPIONS LEAGUE: Lionel Messi og Nicolás Otamendi møtes onsdag. Om under 50 dager er blant favorittene til å vinne VM. Foto: JUAN MABROMATA

– Det er jo umulig å si hvor mange slike situasjoner som kan oppstå. Men dersom du som franskmann ødelegger VM for Mbappé eller som argentiner ødelegger VM for Messi ... Da blir du jo landsforræder i landet ditt!

– Hadde droppet å takle en som kunne vunnet meg VM

Allerede under landslagspausen smalt det. Engelske aviser trykket bilder av Thomas Müller, som beklaget til stortalentet Jamal Musiala etter en hendelse under Tysklands trening.

Heldigvis for både Bayern München og Tyskland viste det seg at duellen ikke bidro til noe alvorlig for Musiala.

SORRY! Thomas Müller beklager til Jamal Musiala etter et uhell under Tysklands trening forrige uke. Foto: ANDRE PAIN

Stamsø-Møller fikk selv kjenne på proffdrømmen en kort periode da Tromsø hentet ham i 2010. Men selv om han aldri var nære det norske landslaget, klarer han å se for seg hva han selv hadde tenkt.

– VM er det største som finnes for de aller fleste spillere. Akkurat nå tenker jeg at dersom jeg var i en slik situasjon, så hadde jeg droppet å takle en som kunne vunnet meg VM, sier Stamsø-Møller.

Flere stjernespillere står allerede i fare for å miste mesterskapet. Paul Pogba og Marco Reus er begge tvilsomme etter å ha pådratt seg skader denne sesongen.

– Det er jo et scenario som kunne oppstått tidligere, forskjellen nå er at det ikke er like lenge til et VM, som det vanligvis er om sommeren. Nå er man midt i sesongen og alle kamper betyr noe. Vanligvis er det mange lag som ikke har noe å spille for når de nærmer seg sesongslutt, sier TV 2s ekspert.

Se Champions League på TV 2s kanaler og Play onsdag fra klokken 18.00!