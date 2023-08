Spår tidspunkt for Saudi-prosjektets død

FRA LIVERPOOL TIL SAUDI-ARABIA: Sadio Mané og Jordan Henderson var lagkamerater i Liverpool. Nå spiller de for hvert sitt lag i Saudi-Arabia. Foto: ALI ALHAJI

Da Cristiano Ronaldo signerte for saudiarabiske Al-Nassr i vinter, så de fleste for seg at han var blant de første i rekken på flere profiler som ville slutte seg til den styrtrike ligaen.

Nå som sommerens overgangsvindu nærmer seg slutten, kan man slå fast at importen av stjerner har tatt helt av. Neymar, Sadio Mané og Karim Benzema har alle flyttet til Saudi-Arabia i løpet av sommeren. Listen er lang:

Utvalgte stjerner som har dratt til Saudi-Arabia i sommer Al Ittihad: Karim Benzema, N'golo Kanté, Fabinho Al Hilal: Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Neymar Ah Ahli: Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin Al-Nassr: Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Seko Fofana, Alex Telles Al Ettifaq: Jordan Henderson, Steven Gerrard (manager), Moussa Dembele

– Jeg er ikke overrasket. Markedskreftene er ganske enkle, og med pengene i den saudiarabiske ligaen, så kan de konkurrere.

Det sier Reier Møll Schoder, som har vært ambassadør i Saudi-Arabia og har god kunnskap om Midtøsten.

SAUDI-ARABIA-KJENNER: Reier Møll Schoder. Foto: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

I en oversikt utarbeidet av AS er åtte av de ti best betalte spillerne i verden i Saudi Super League.

Mens Cristiano Ronaldo og Karim Benzema tjener rundt 2,3 milliarder kroner i året, er det Kylian Mbappé som tjener best i Europa med sine drøye 800 millioner kroner.

Krig kan stoppe satsing

Pengebruken fra de saudiarabiske klubbene er noe man aldri har sett maken til i fotballverden tidligere. Men ingenting tyder på at kjøpefesten er over.

Reier Møll Schoder tror den knapt har startet.

– Jeg tror midlene kommer til å være utømmelige frem til noe som ikke har med sport å gjøre endrer situasjonen. Om oljeprisen skal synke, om det er væpnet konflikt i landet. Det er verdenssituasjonen som kan endre det.



Saudi-Arabia er godt i gang med gigantprosjektet «Vision 2030», som skal forbedre landet på forskjellige plan.

– Dette skal gjøre dem mindre oljeavhengig. De vil bygge opp innenlandsindustrien, slik at innbyggere skal forbruke mer i landet.



STJERNEIMPORT: Neymar er blant de største navnene som har signert for en klubb i Saudi-Arabia i sommer. Foto: Saudi Pro League / AFP

– Vil ha CL-plass

Pengene virker ikke å være et problem for den saudiske fotballsatsingen. Spørsmålet er hva de ønsker å oppnå med alle stjernesigneringene på sikt.

– Jeg tror ikke målet er å konkurrere mot europeiske ligaer. De vil aldri kunne matche nivå, kvalitet og produkt. Det er annerledes fotball i 50 grader, og fankulturen er mer basert på at familier går sammen, sier Møll Schoder.



Den italienske avisen Calcio e Finanza skriver at Saudi-Arabia har ambisjoner å komme seg med i Champions League. De ønsker seg et såkalt wild card, hvor én plass hver sesong skal gå til et saudisk lag.

Neste år blir Champions League-konseptet endret, blant annet med utvidelse av antall lag.

– Det kan godt være at Uefa inviterer dem inn i Champions League etter hvert, men frem til nå er vel ligaen svakere enn Eliteserien. Det er vel bare Al-Hilal som har vært et anerkjent lag og hevdet seg internasjonalt, sier Schoder.



Gikk ad undas for Kina

Før Saudi-Arabia for alvor markerte seg i verdensfotballen, hadde Kina en lignende satsing utenfor Europa.

– De hadde ikke veldig klare og konkrete mål, men det handlet i det store om å få den kinesiske fotballen på verdensarenaen. Det innebar blant annet å få et landslag til å matche deres stormaktsambisjoner.

Det sier Jan Ketil Arnulf, som er professor på BI. Han er ekspert på både fotballøkonomi og Kina, som han tidligere har bodd i.

EKSPERT: BI-professor Jan Ketil Arnulf. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

For noen år siden stoppet importen av stjerner helt opp i Kina, og siden har det vært stille fra fotballsatsingen. Arnulf har en klar teori om hvorfor det stoppet opp.

– Det må finnes en underliggende motor for å drive dette. I Kina har det ikke vært forretningsmodell som har klart å løfte det frem. Viljen etter å kaste penger etter stjerner er ikke den samme. Samtidig er ikke løpet helt kjørt for kinesisk fotball, tror Arnulf.



Han bruker til stadighet uttrykket «soft-power» – at land tilegner seg makt ved å implementere populære uttrykk og kultur fra vesten.

– De henter inn overfladiske kulturelluttrykk, og prøver å kopiere deler av det. Disse maktene vil forsøke å ligne på vellykkede uttrykk. Det er ingen underliggende forretningsmodell som støtter utviklingen av sporten.

Spår slutten

Det siste poenget til Jan Ketil Arnulf i stor grad også relevant for Saudi-Arabia. Er gigantsatsingen liv laga over tid?

Foruten noen av klodens største stjerner i ligaen, kryr det ikke av unge spillere fra landet som vokser seg frem og vil overta stjernestatusen på sikt.

– Hvor lenge kan disse lagene som ikke har en stor supporterskare holde på de som kommer til? Jeg er usikker på om det vil fungere. Jeg har en teori om at de om fem til ti år kommer til å gå i samme fella som Kina, sier Reier Møll Schoder, Saudi-Arabia-kjenneren.



– Det kan også være at dette går hele veien. I så fall har fotballen tapt seg.