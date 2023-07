Spår Saudi-smell: – Man starter på minussiden

Cristiano Ronaldo er det store ansiktet utad for den saudiarabiske ligaen. Her i aksjon for Al-Nassr i en treningskamp mot Benfica. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Tidligere i sommer skrev The Athletic at The Saudi Pro League (SPL) hadde hyret inn International Management Group (IMG) til å selge de globale rettighetene for ligaen de to neste årene.

Det er samme selskap som er Premier Leagues internasjonale produksjonspartner.

– Er det realistisk å tro at det kan bli en global interesse for ligaen?

– Det er alltid en sjanse på sikt. Men de skal bygge fra bunnen av, sier medieekspert Lasse Gimnes til TV 2.

Og selv om stjerner som Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté og Jordan Henderson skal spille i ligaen, så tror ikke Gimnes at det vil gjøre underverker for rettighetene.

– Det er stor forskjell på profilinteresse og ligaer. Veldig mange av de som har hørt om Haaland, har aldri sett Haaland spille i to ganger 45 minutter.

Karim Benzema ble presentert som Al-Ittihad-spiller tidligere i sommer. Foto: REUTERS

– Rettighetene til den saudiarabiske ligaen er to ganger 45 pluss ting rundt. Jeg tror det blir veldig tungt å bygge opp med de menneskerettighetsbruddene som er kjent. Og det ville tatt veldig lang tid uavhengig av det, sier Gimnes.

Medieeksperten tror den omstridte ligaen også har vanskeligere forutsetninger enn mange andre.

– Man starter egentlig ikke på bunn heller. Man starter på minussiden. Det er ikke lett å bygge en merkevare fra bunn, og enda vanskeligere med en merkevare som har mange negative assosiasjoner.

Lasse Gimnes er eier, daglig leder og kommunikasjonsrådgiver i GimCom AS. Foto: Trond Topstad

– Blir særdeles overrasket

Gimnes tror ikke man vil kunne se kamper fra Saudi-Arabia på norske skjermer med det første.

– Spesielt i Norden tror jeg ikke det vil bli solgt. Men at medier kommer til å dekke enkeltspillere og lager saker, det er en helt annen ting.

– Det kan være et annet bilde i andre europeiske land. Men det som jeg tror vil skje i Norge, det tror jeg også vil skje i mange andre europeiske land.

Cristiano Ronaldo jubler for Al-Nassr-scoring. I sommer har laget møtt flere europeiske lag til treningskamper. Foto: AHMED YOSRI

– Jeg blir særdeles overrasket om NRK kommer til å vise kamper fra den ligaen. Samme med TV 2 og andre norske aktører. Jeg tror ikke det vil skje.

– Det blåser en negativ vind

Før og under VM i Qatar ble argumentet om dialog og at økt oppmerksomhet rundt menneskerettighetsbrudd ville kunne føre til en bedring av situasjonen. Gimnes tror at det argumentet kan gå igjen nå også.

– Ja, vi vil nok se forskjellige argumenter som at man kan være med å delta for å kunne påvirke. Det er nok noen som også vil kunne bruke den type argumenter.

– Men slik status er nå, så blåser det en negativ vind over Saudi-Arabia og sportsvasking. Det gjør at mange forblir utenfor og vil boikotte.