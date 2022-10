Spår ny Gullballen-topplass for Hegerberg

Se alt om alle de nominerte i vårt Gullballen-senter her, og se TV 2s sending rundt utdelingen mandag 17. oktober fra 19.30!

Den prestisjetunge Gullballen-utdelingen finner sted førstkommende mandag, og nok en gang er Ada Stolsmo Hegerberg blant de nominerte til å vinne.

Fakta: Ballon d'Or Féminin Deles ut for fjerde gang mandag 17. oktober.

Er tidligere vunnet av Ada Stolsmo Hegerberg (2018), Megan Rapinoe (2019) og Alexia Putellas (2021)

Prisutdelingen i 2020 ble avlyst på grunn av koronapandemien

Hegerberg er en av 20 nominerte også i år.

Etter den historiske seieren, som første kvinne noensinne, i 2018, noterte Hegerberg seg også for 4. plass i prisutdelingen året etter, og nå tror TV 2 Sportens ekspertise på ny topplassering for Lyon-stjernen.

– Det er gode sjanser for at hun ender blant de fem beste på ny. Måten hun slo tilbake på i comebacket imponerte en hel fotballverden, og ingen var mer markante enn henne da det gjaldt som mest i Champions League-finalen, sier Solveig Gulbrandsen.

– Rare utslag tidligere

TV 2-eksperten påpeker at et skuffende EM for Norge trolig gjør at Hegerberg ikke havner helt i det ypperste toppsjiktet, men påpeker at det er vanskelig å spå hvordan de stemmeberettigede har tenkt.

– Det har generelt vært noen litt rare utslag i disse kåringene, spesielt på kvinnesiden, de siste årene. Så jeg vil egentlig ikke utelukke verken det ene eller det andre. Men en ny topp-ti-plassering føler jeg meg uansett rimelig trygg på, sier Gulbrandsen.

Fjorårets vinner, Alexia Putellas, er favoritt til å vinne prisen på ny. Men ettersom spanjolen mistet hele EM med skade, kan mesterskapsgiganter som Beth Mead og Alexandra Popp muligens overraske.

– Det blir spennende å se hvor mye selve mesterskapet vektlegges av dem som har avgitt stemmer. Ser en sesongen under ett, leverte ingen av de to EM-toppscorerne på et nivå som tilsier prisen for verdens beste spiller, men dette er vanskelig å spå, sier Gulbrandsen.

TV 2-programleder har avgitt stemme

En av dem som har avgitt stemmer er TV 2 Sportens egen Christina Paulos Syversen. Journalister fra hele verden (en fra hvert land blant de 50 beste på FIFA-rankingen) leverer sine stemmer for hvem de mener var de fem beste i 2021/22-sesongen.

Syversen - som for øvrige også skal lede TV 2s sending rundt Gullballen mandag 17. oktober fra 19.30 - tror Putellas vil være blant de sterkeste kandidatene til å vinne prisen.

– Hun scoret 42 mål på 55 kamper forrige sesong, blant annet inkludert toppscorertittelen i Champions League foran noen av verdens beste spisser. Korsbåndsskaden dagen før EM-starten er et av fotballårets mest hjerteskjærende nyheter, er Syversens beskrivelse av den regjerende Gullballen-vinneren Putellas' 21/22-sesong.

I sendingen mandag avslører TV 2-programlederen -og reporteren hvilke fem spillere hun stemte på i kåringen.

TV 2 Sportens redaksjon tror dette kan bli topp 10: Paulos Syversens vurdering av de ti utvalgte: 1. Alexia Putellas, Barcelona og Spania

42 mål på 55 kamper forrige sesong som gjorde at hun tok tok toppscorertittelen i Champions League foran noen av verdens beste spisser. Korsbåndsskaden dagen før EM-starten er et av fotballårets mest hjerteskjærende nyheter.



2. Beth Mead, Arsenal og England

Sommerens heteste fotballspiller som på sin «revenge tour» etter OL-vrakingen smadret alle på sin vei – inkludert det norske landslaget. Ingen spillere var mer effektive enn Beth Mead i EM med seks scoringer og fire assist.



3. Sam Kerr, Chelsea og Australia

En tidlig Champions League-exit satte ingen stopper for den australske målsnikens scoringsjakt. Med 44 mål på 45 kamper skjøt Kerr Chelsea til topps i ligaen og FA-cupen.



4. Aitana Bonmati, Barcelona og Spania

En 161 centimeter høy magiker med ballen i beina som også scorer på alle mulige måter: Langskudd, kombinasjoner, headinger. Bonmati var Spanias dirigent og playmaker i Alexia Putellas’ fravær og briljerte på den største scenen.



5. Ada Stolsmo Hegerberg, Lyon og Norge

Et comeback for historiebøkene. Etter nesten to år på sidelinjen hvor Lyon falt fra tronen i Frankrike og Champions League, smalt Ada Hegerberg inn 20 mål i Lyons trippelvinnende sesong. Superspissen inntok hovedrollen da Lyon utmanøvrerte og rystet Barcelona i Champions League-finalen.



6. Lucy Bronze, Man City/Barcelona og England

Høyrebacken alle lag drømmer om – som nå Barcelona får nyte godt av. Lekte seg offensivt og kontrollerte defensivt under EM og fylte på med gull i et allerede innholdsrikt premieskap.



7. Wendie Renard, Lyon og Frankrike

Åtte ganger Champions League-mester – ingen har flere titler enn Lyon- og Frankrikes forsvarssjef. Forrige sesong ledet hun Lyon tilbake til toppen av Champions League og det franske landslaget til en historisk EM-semifinale.



8. Alexandra Popp, Wolfsburg og Tyskland

29 år gammel og i sitt første EM, skulle Popp gjøre opp for tapt tid. Toppscorer i EM og herjet med kraft, styrke og erfaring – så satte en muskelskade en stopper for spill i finalen. Hvem vet hva Tyskland kunne utrettet på Wembley med Popp på banen?



9. Lena Oberdorf, Wolfsburg og Tyskland

En åpenbaring på den tyske midtbanen under EM, men den 20-årige ballvinneren har vært en sentral brikke på landslaget i en årrekke. Det frister nok å flytte seg unna når Oberdorf kommer stormende. Aldri redd for å ta et gult kort – og fikk flest av samtlige under sommerens EM.



10. Alex Morgan, Orlando Pride/San Diego Wave og USA

Tilbake i fyr og flamme etter fødselen i 2020 og har allerede scoret 11 mål på 11 kamper i den amerikanske ligaen denne sesongen. Satte straffescoringen som sikret USA finaleseier mot Canada og i det nord-amerikanske mesterskapet i sommer.

