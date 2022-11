Spår mektig Barcelona-rolle for Piqué

EN ÆRA ER OVER: Geard Piqué annonserte at han legger opp som fotballspiller. Foto: David Ramos

Torsdag kom den uventede beskjeden om at Gerard Pique legger opp med nesten umiddelbar virkningen. Lørdagen tar han avskjed med Camp Nou og spiller sin siste kamp mot Almería.

– Tiden er inne for å avslutte denne reisen. Jeg har alltid sagt at det ikke er noe annet lag enn Barcelona. Og det er sånn det kommer til å være. Kampen på lørdag blir min siste på Camp Nou, sier Piqué.

Manchester city-manager Pep Guardiola, som hadde Piqué under vingene i Barcelona mellom 2008 og 2012, roste sin tidligere elev på pressekonferansen før helgens kamp mot Fulham.

– Hans drøm er oppfylt. I de tøffe tidene, store kampene i Champions League- og VM-finaler, derbyer mot Madrid... Han har alltid vært der, sier Guardiola.

Nyheten kom uventet, og det var nok ikke mange som tenkte at 35-åringen skulle takke for seg midt i sesongen.

– Det kom brått på at det skjer nå. Samtidig har jeg tenkt at det hadde begynt å nærme seg, for han har havnet langt bak i køen. Han har vist tydelige tegn på at ikke lenger er der han er, sier TV 2s LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg.

Sesongen har vært en nedtur for Piqué. Han har kun startet tre kamper i LaLiga, og i Champions League ble han pekt ut som en av synderne i 3-3-kampen mot Inter som i praksis sendte Barcelona ut av turneringen.

Barcelona-stjerne latterliggjøres

Kultfigur

Etter at nyheten kom er det nok få Barcelona-supporterer som tenker på de svake stundene til midtstopperen. Gerard Piqué forlater klubben som en ubestridt legende.

– Piqué er en «culer». En ekte supporter og Barcelona-gutt. Han bryr seg genuint om klubben og er i tillegg katalaner.

Det blir heller ikke noe VM-spill for stopperen. Han trakk seg fra det spanske landslaget i 2018 etter 102 kamper med flagget på brystet. Da hadde han vunnet både VM og EM.

Han har ofte snakket høyt og varmt om Catalonia, som har holdt ulovlige folkeavstemninger om løsrivelse fra Spania. Piqué har også blitt buet på i landslagssammenheng av egne landsmenn. Kanskje derfor har han en ekstra høy stjerne av Barca-fansen.

– Han drømte nok om å bli en Barcelona-spiller fremfor en fotballspiller, sier Finstad Berg.

SLO GAMLEKLUBBEN: Både i 2009 og 2011 vant Gerard Pique Champions League-finalen sammen med Barcelona mot sin tidligere klubb Manchester United. Foto: Nils Jakobsson / BILDBYRÅN

Pique, som er født i 1987, vokste opp i Barcelona-systemet og viste seg å være et ungt talent. I 2004 ble han hentet av Manchester United. Det ble aldri en braksuksess, og fire år senere returnerte han til Barcelona.

– Nesten ingen husker at han spilte i Manchester United. Han vil huskes som en klubbmann med svært sterke bånd til Barcelona.

Midtstopperen har en enorm merittliste. Med Barcelona har han vunnet ligaen åtte ganger, cupen sju ganger og Champions League fire ganger.

– På et tidspunkt var han nok blant de tre beste stopperne i verden. Også var han jo med på det ypperste vi har sett av et klubblag noensinne. Vi kommer nok til å huske tilbake på ham som en ekstremt god stopper og en tydelig leder i Barcelona.

Stopperens kontrakt gikk egentlig ut sommeren 2024, men nå sier fra seg lønnen halvannet år tidligere.

Ifølge Marca kan klubben spare et beløp opp mot 500 milllioner kroner på at kontrakten termineres.

– Gitt de økonomiske utfordringene Barcelona står i, så hjelper dette på budsjettet. Tidligere har han også godt ned i lønn, påpeker Mina Finstad Berg.

Klubbpresident?

Pique har også markert seg utenfor banen. I over ti år var hun sammen med artist og verdensstjerne Shakira. Sammen fikk de to barn. I sommer var det imidlertid slutt for paret.

Han er også blitt anklaget for å ha tjent millioner på en kontroversiell avtale som gjorde at den spanske supercupen ble flyttet til Saudi-Arabia.

– Han har vært en underholdende fyr som har laget mye «halloi» rundt seg. Uredd på måten han har uttalt seg på. Det er en plett på hans ettermæle med denne Saudi-avtalen, sier Finstad Berg.

BRUDD: Etter å ha vært et par siden 2011 ble det i sommer slutt mellom Shakira og Gerard Piqué. Foto: Manu Fernandez

Lørdag kveld blir garantert emosjonelt for de som er til stede på Camp Nou. Men kanskje blir det bare et takk for nå.

Finstad Berg ser nemlig for seg at Pique kommer til å returnere til klubben.

– Jeg har lenge sagt at han fort kan ende opp som Barcelona-president. Han har vært tydelig rundt deler av klubbens fremtiden. Jeg tipper han kommer tilbake i klubbdriften til Barcelona, men ikke i det sportslige, sier LaLiga-eksperten.