Spår kamp om toppscorertittelen: – «Killer-combo»

Toppserie-legende kan score mest for andre år på rad, men vil få sterk konkurranse denne sesongen.

– Hun er definitivt en legende, og det er sykt kult at hun «gønner på», koser seg med fotballen og - ikke minst - presterer.

Det sier TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland om sin tidligere lagvenninne Elise Thorsnes, som forrige sesong ble toppscorer i Toppserien for fjerde gang i karrieren.

Vålerenga-spissen har bøttet inn over 200 mål på norsk fotballs øverste nivå, og Ryland er klar på at veteranen nok en gang vil være kandidat til å score flest av alle.

– De har en tendens til å være veldig gode mot de antatt dårlige lagene og score veldig mye mål. Det gjør at hun kommer til muligheter, og hun har vært veldig effektiv. Sammen med Janni Thomsen har hun vært en dødelig duo, spesielt i de kampene.

– Så lenge Thorsnes er på banen, så viser hun at hun fremdeles har målteft, så spørsmålet er egentlig mer hvor mye hun får spille, sier TV 2-eksperten i denne ukens ferske episode av TV 2 Sportens Fotballpodkast - en spesialepisode før sesongstarten i Toppserien lørdag.

– Må holde meg skadefri

Det er et perspektiv som også deles av 34-åringen selv, som går løs på sin 17. sesong på toppnivå i 2023.

– Jeg er jo totalt avhengig av de rundt meg for å kunne score så mange mål, så må jeg holde meg skadefri og så må jeg være i god nok form til å komme meg i scoringsposisjon. Hodet mitt vet hvordan jeg skal gjøre det og hvor jeg skal være, men kroppen min på komme seg dit, sier hun med et glimt i øyet til TV 2.

Etter kun 13 kamper og fem scoringer i 2021 slo veteranen tilbake i fjor, og scoret 18. Også i 2006 (19 mål for Arna/Bjørnar), 2011 (27 mål for Røa) og 2013 (19 mål for Stabæk) har hun tronet øverst på toppscorerlisten, men selv tror hun det blir tøffere denne sesongen.

– Jeg tror det blir vanskeligere i år enn i fjor, for jeg tror de fleste er mer obs på meg igjen nå etter et år på benken.

– Hva tenker du om at ditt navn nevnes først igjen blant dem som får spørsmål om toppscorer-favoritt?

– Jeg tar det som en stor kompliment at jeg blir nevnt, for det er ingen selvfølgelig. Det er mange unge spennende spillere, sier VIF-profilen.

Utfordres av RBK-profil

TV 2s eksperter deler det synet, og tror at det blir hard konkurranse fra blant andre Rosenborgs Emilie Nautnes denne gang. Etter to år ute av toppfotballen returnerte hun til RBK før sesongstart i fjor, og endte opp med respektable sju ligascoringer i sin comebacksesong.

TILBAKE: Emilie Nautnes i aksjon mot Real Madrid i forrige sesongs CL-kvalifisering. Foto: 900 / BILDBYRÅN

– Jeg tror kanskje Nautnes kommer til å score viktigere mål enn Thorsnes. Hun har vært vekke en stund, og det virker som at hun har fått den tryggheten og ikke minst mengden av trening og kamper som gjør at hun kan finne tilbake til toppform igjen. Det tar litt tid, men nå virker det veldig som at Rosenborg satser på henne som spiss, sier Ryland.

De to spissene vil uansett være viktige bidragsytere dersom gapet til fjorårsmester Brann skal tettes, men også i vestlandshovedstaden har man potensielt en toppscorerkandidat i rekkene. Nykommer Alyssa Walker har nemlig sett meget spennende ut i oppkjøringen, og trekkes frem som en outsider.

– Hun har mentaliteten, er uredd og går inn i alt som er. Hun har mye selvtillit, og er en spiller som ikke er redd for å by på seg selv, sier Marit Clausen.

Spår dødelig kombinasjon i Brann

Den ferske TV 2-eksperten, som selv ett mål fra toppscorertittelen som Rosenborg-spiller i 2020, får gehør hos ekspertkollega Ryland i sin antakelse om at Walker går en spennende sesong i møte. Spesielt linken med Toppseriens beste innleggsfot i Marit Bratberg Lund trekkes frem.

SERVITØRER: Både Vålerengas Janni Thomsen og Branns Marit Bratberg Lund trekkes frem som viktige bidragsytere for at de respektive lagenes toppscorerkandidater skal kunne nå sine mål. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

– Det kan være en killer-combo. Hun er ekstremt god på hodet, og har både høyden, timingen og spensten. En veldig spennende spiss, med veldig mye fart som kan utnyttes når motstander er i ubalanse, sier Ryland, og fortsetter:

– Jeg er litt usikker på leveransen med beina. Det er litt spørsmålstegn hvis Brann blir liggende mye i 5-4-1 og hun skal gjøre ting alene. Hun kommer gjerne først på ball i bakrom, men hva så? Da blir det ikke så mye, så jeg er ikke helt sikker med tanke på det å skulle kunne bli toppscorer. Men hun kommer til å score mye med hodet.

