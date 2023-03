Spår cupbombe: – Det har skjedd langt større undere

Med sitt sedvanlige humør tar Kåre Ingebrigtsen imot TV 2 til en prat på Extra Arena i Ranheimsfjæra.

– Det er ikke noe lederskap her, bare lidenskap, gliser Ranheim-sjefen og sikter til veggpryden i Ranheim-garderoben.

Men den lidenskapen kan nok komme svært godt med på søndag. Da venter nemlig Bodø/Glimt i cupens fjerde runde.

– Vi må treffe ordentlig planke. Vi må være effektive, og så må Glimt være et stykke unna planken. Så tror jeg det kan bli jækla spennende. Det er det vi håper på, humrer Ingebrigtsen og legger til:

– Det har skjedd langt større undere i fotballverden enn at Ranheim slår ut Bodø/Glimt.

På tiggetokt

Litt spesielt er det for Ingebrigtsen at det er nettopp Bodø/Glimt som står på motsatt halvdel i hans første, tellende Ranheim-kamp. Det var nemlig på Aspmyra at han for alvor begynte å få fart på trenerkarrieren.

– Jeg gleder meg til å møte dem. Det tror jeg spillerne også gjør. Jeg møter masse kjentfolk, så sånn sett blir det veldig koselig. Så er vi ikke så gode venner i 95, kanskje 120, minutter, og så tar vi det opp igjen etterpå, sier han.

På senhøsten i 2007 ble trønderen utnevnt som gultrøyenes nye hovedtrener, en stilling han hadde fram til våren 2011.

GLIMT-SJEF: Kåre Ingebrigtsen var Glimt-trener i tre og en halv sesong. Foto: Vanderloock, Anders

Den gang spilte Glimt i Obos, eller Adeccoligaen, som det het den gangen.

– Vi sprang rundt på kontorene i Bodø og ba om penger sånn at strømregningen ikke skulle ryke. Det var en helt annen tid. Det er gjort en fantastisk jobb med det Glimt-laget, sier Ingebrigtsen.

«Bruttern» innrømmer at han aldri i sin villeste fantasi hadde sett for seg at mannskapet han forlot i 2011, skulle bli et av Norges aller beste lag knappe ti år senere.

Spesielt imponert er han over måten Kjetil Knutsen og co angrep overgangen fra Obos-ligaen til Eliteserien.

– De tok med seg den tøffheten og angrep høyt. Det var en offensivitet og en tro på det som jeg ikke har sett før, hos noen norske lag, siden Nils Arne. De har gjort en fantastisk jobb. De gjør det i Europa og de gjør det i Eliteserien, sier han.

4-3-3

At den første testen som Ranheim-trener skjer mot Norges beste 4-3-3-lag er noe Ingebrigtsen liker.

Trøndersk 4-3-3 mot nordlandsk 4-3-3.

4-3-3: To av kanskje de aller største forkjemperne for 4-3-3 i Norge møtes til dyst på søndag. Foto: Marit Hommedal

– Skal du ha det tøffere, så må vi ha kommet oss i Europa. Det er det laget i Norge med høyest toppnivå. Det som er «all right» er at vi ønsker å spille ganske lik fotball. Vi får møtt det laget som virkelig kan gi oss referanser på hva som kreves, påpeker Ingebrigtsen.

Og det kan komme godt med i jakten på målet med tilværelse på Extra Arena: Å ta Ranheim tilbake til Eliteserien.

– Ambisjonene er som alltid. Du skal spille i Obos og du møter opp hver gang for å vinne kampene. Når sesongen er over har vi enten play off eller så har vi gått opp. Men det er ganske mange som sitter tidlig mars og sier det, smiler han.

Tror på «David»

Om Ranheim er i rute til å klare det eller ikke, får Ingebrigtsen de første svarene på til helgen.

57-åringen kaller det hele «David mot Goliat», men han forsikrer samtidig om at kjempen fra nord skal få det tøft i fjæra.

– Vi er dristige nok og tøff nok til å si at det ikke blir sånn at de kommer hit og bare kan ta med seg avansement å reise hjem. Det skal de virkelig få jobbe for, om de skal videre i cupen, lover Ingebrigtsen, før han så spår resultatet i søndagens batalje.

– Vi vinner for at vi har mer lyst og for at vi er utrolig effektive. 4-3. Det liker jeg. Så tror jeg vi skal score det fjerdemålet i det 93. minuttet, sånn at de ikke rekker å få til noe, avslutter Ingebrigtsen med et smil.