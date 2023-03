Spania-stjerne bekymret over norske fiaskoer: – Dårlige nyheter for oss

– Hmm … Jeg vet ikke når det var.

– 2000.

– 2000?! Wow. Det er dårlige nyheter for oss, for det betyr at de kommer til å spille en god kamp mot oss med enorm vilje til å kvalifisere seg til EM, sier landslagskaptein Morata til TV 2.

Spanias nye landslagssjef Luís De La Fuente blir også svar skyldig på spørsmål om Norges mesterskapstørke.

– 2000?! Ouf! Det har gått lang tid, sier De La Fuente til TV 2.

– Sannheten er at norsk fotball har utviklet seg veldig mye. De er på et veldig høyt nivå. Jeg er sikker på at de snart kommer til å kvalifisere seg til et mesterskap igjen.

– Er du enig med Morata om at det er dårlige nyheter for Spania?

– Det er helt klart. Vi forventer en veldig vanskelig og hard kamp, sier Spania-sjefen og kommer med en påstand som kan få én og annen danske til å rynke på nesen:

– Norge har etter min mening blitt det viktigste og beste landslaget i Norden. De har enorme fotballspillere som konkurrerer på veldig høyt nivå i Europa.

– Styggeste i fotballen

Den største av dem alle spiller derimot ikke lørdagens kamp i Málaga. Erling Braut Haaland er ute med en skade i høyre lyske som gjør at han mister både Spania- og Georgia-kampene denne uken.

Spania-spillerne fikk nyheten om Haaland-skaden rundt frokostbordet tirsdag.

– Reaksjonen var at det selvfølgelig er bedre for oss når en så god spiller ikke kan spille mot oss. Han er en av verdens beste spillere, innrømmer Atlético Madrid-spissen.

De La Fuente er også ærlig.

– Jeg vil ikke se noen spiller skade seg. Det er det styggeste i fotballen. Men er alltid bedre at de beste spillerne ikke spiller mot deg, erkjenner han.

– Er det lettere for dere uten Haaland?

– Jeg er ikke sikker. Du vet aldri. Den som erstatter ham, kommer til å være veldig motivert. Han vil ikke få mange sånne muligheter.

DET SISTE BILDET: Dette var det siste pressen fikk se av Erling Braut Haaland før han forlot landslagssamlingen. Foto: Eirik Bremerthun / TV 2

Om Østigård: – Fantastisk

– Hvilke norske spillere imponerer deg mest utenom Haaland?

– Vi kjenner til flere her i Spania: Alexander Sørloth og Jørgen Strand Larsen. Martin Ødegaard har spilt her. Leo Skiri Østigård er en fantastisk spiller, sier De La Fuente og legger til:

– De har veldig gode spillere. Noen er veldig kjente, andre mindre.

Han trekker frem Norges fysikk, arbeidskapasitet og ungdommelige pågangsmot som de største styrkene.

Morata erkjenner at det er vanskeligere å spå hvordan det norske laget vil fremstå uten Haaland, men han påpeker noe som kan bli farlig for spanjolene:

– Norge har mange spillere som er veldig farlige på dødballer.

FARLIG: Leo Skiri Østigård mener selv han er en av verdens beste hodespillere. Kan han straffe Spania? Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Hyller Ødegaard

Morata delte garderobe med Martin Ødegaard i et halvt år i Real Madrid og har selv gått gradene i den spanske storklubben, innom andrelaget Castilla der Ødegaard spilte i noen år.

– Han er en så bra mann. Det er alltid godt å snakke med ham og møte ham. Jeg kan kun si gode ting om Martin. Jeg ønsker ham alt det beste, men ikke mot oss, sier Morata.

– Du vet alt om presset man lever under i Real Madrid. Hvordan synes du han har taklet det?

– Det er vanskelig, men Martin har alt til å takle det. Han viser i Premier League og på landslaget at han har en fantastisk karriere foran seg.