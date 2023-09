Southgate freser: – Det er en vits

Englands landslagssjef tok et kraftig oppgjør med Harry Maguires kritikere.

England vant 3–1 borte mot Skottland i gårsdagens privatlandskamp, men det var nok en gang Harry Maguire (30) som skulle stjele overskriftene.

Den utskjelte midtstopperen kom inn i andreomgang, til ironisk applaus fra Skottland-fansen. Halvveis ut i omgangen satt han ballen i eget nett. Etter det ble han hånet av hjemmefansen hver gang han var borti ballen.

Se video av selvmålet og det skotske hånet øverst.

Etter kampslutt tok England-trener Gareth Southgate (53) et oppgjør med midtstopperens kritikere.

– Jeg forstår det fra en skotsk supporters perspektiv, og jeg har ingen klager rettet mot det. Men det er en konsekvens av latterlig behandling av ham i en lang periode, sier Southgate etter kampen, gjengitt av Mirror.



OPPGITT: Gareth Southgate har sett seg lei av kritikken rettet mot Harry Maguire. Foto: Russell Cheyne / Reuters

Den engelske landslagssjefen rettet særlig kritikken mot én gruppe.

– Det er en vits. Jeg har aldri opplevd en spiller som har blitt behandlet på denne måten, ikke av skotske supportere, men av våre egne kommentatorer og eksperter, sa en oppgitt Southgate.



Helt siden Southgate tok over som landslagssjef, så har Manchester United-stopperen vært en viktig brikke for mannskapet hans.

– De (ekspertene) har skapt noe som er hinsides noe jeg har sett før. Han har vært en trofast spiller i det nest mest suksessfulle England-laget på flere tiår, og han har vært en sentral del av det, poengterer 53-åringen.

England-sjefen hyllet videre den engelske bortefansen som svarte på Maguire-hetsen ved å støtte opp rundt stopperen.

TØFF TID: Harry Kane gir Maguire en klem etter Skottland-kampen. Foto: Lee Smith/Reuters

Tøff periode

Kritikken har haglet mot Harry Maguire over en lang periode. Etter svake prestasjoner på klubblaget, så har han mistet startplassen – og kapteinsbindet – under Erik ten Hags ledelse.

Til tross for svake prestasjoner på klubblaget, så har 30-åringen vært en fast inventar i England-troppen og en av Southgates mest betrodde spillere.

Britiske eksperter har vært kritiske til Southgates tillit til Maguire. Samtidig har den utskjelte midtstopperen opplevd å bli buet på av egne supportere, samt blitt møtt av ironisk jubel når han fra motstanderes supportere når han har blitt byttet inn.



TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, mener man kan se at hetsen går ut over midtstopperens prestasjoner på banen.

– Han ser ut som en spiller som spiller med høye skuldre, noe som er helt forståelig. Maguire har kanskje vært Europas mest kritiserte spiller de siste to-tre sesongene. At det kommer til uttrykk i prestasjoner, kroppsspråk og valg er ikke så overraskende, sier han, men poengterer:

– Det jeg synes er overraskende er at han har ubegrenset tillit under Gareth Southgate, når han ikke spiller for klubblaget. Han har riktignok spilt en del denne sesongen, men det har vært som vikar når det har vært skader på førstevalgene.

Mener Maguire bør vrakes

TV 2s fotballekspert mener Southgate vil gjøre lurt i å utelate midtstopperen til sin neste tropp.

– Jeg synes Southgate bør utelate han fra neste tropp. Det å sette en spiller på benken handler ikke alltid om å ydmyke eller straffe noen: Det kan handle om å beskytte ham. En spiller som har vært under press, har kanskje godt av å ikke være den som bærer England på sine skuldre i tiden fremover, mener Amankwah.

KLAR TALE: Amankwah mener Southgate bør utelate Maguire fra neste landslagstropp.. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Southgates kritikk mot engelske eksperter stiller han seg imidlertid spørrende til.

– Jeg får ikke med meg alt som skrives og sies i engelske medier, men det ville vært rart om de har en agenda mot ham. Gjennom hans prestasjoner har han åpnet for ganske mye og berettiget kritikk.