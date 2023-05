Sørloths Real Sociedad tilbake i Champions League etter ti år

JUBEL: Real Sociedad er klar for Champions League. Foto: Felipe Mondino/LiveMedia / ipa-a

Real Sociedad tapte 1-2 borte mot Atlético Madrid. Alexander Sørloth satte inn reduseringen fem minutter før fulltid.

Det var hans tolvte seriemål denne sesongen. Det gjør ham også historisk som den mestscorende nordmann i en og samme LaLiga-sesong. John Carew scoret elleve mål for Valencia i 2000/01-sesongen.

Han står også med to målgivende pasninger. 27-åringen står også med to fulltreffere i Europa League og to mål i den spanske cupen.

27-åringen er på utlån fra den tyske klubben RB Leipzig, og låneavtalen utløper etter inneværende sesong.



Det er ikke kjent om Real Sociedad kommer til å kjøpe ham ut av kontrakten, men manager Imanol Alguacil har tidligere uttalt at han ønsker å beholde spissen.

Ti år siden sist

Real Sociedad har ikke spilt i Champions League siden 2013/2014-sesongen. Det spanske laget spilte også i den gjeveste turneringen ti år tidligere, i 2003/2004-sesongen.

SLAPP JUBELEN LØS: Real Sociedad feiret søndag. Foto: Pierre-Philippe Marcou

De fire øverste plassene i LaLiga gir plass i turneringen.

Med én kamp igjen for sesongen ligger Real Sociedad på fjerdeplass, fem poeng foran Villareal.

Real Sociedad fikk hjelp av Villareal. De tapte borte mot Rayo Vallecano søndag, og kan dermed ikke ta igjen Real Sociedad på tabellen.

Dermed er Real Sociedad sikret plass i Champions League neste år.