Sørloth overtidshelt mot Barcelona – Xavi gir seg etter sesongen

Alexander Sørloth med to målgivende pasninger og mål mot Barcelona. Etter kampen informerte Xavi at han trer til side etter sesongen.

Barcelona-Villarreal 3-5

Sent lørdag kveld melder Barcelona-trener Xavi at han vil gi seg etter sesongen.

– Jeg vil det beste for denne klubben, og det beste er at jeg gir meg i jobben etter sesongen, sier han på pressekonferansen etter kamp.



Xavi tok over Barcelona i november 2021.

Den tidligere storspilleren har vært en presset mann den siste tiden etter en rekke skuffende resultater. Lørdag var det en nordmann som voldte ham problemer.

Alexander Sørloth la opp til både 1-0 og 3-3 og scoret vinnermålet da Villareal vant 5-3 mot Barcelona på bortebane i La Liga lørdag kveld.

I en berg-og-dalbane-kamp endte det til slutt med tre poeng til Villareal med to scoringer dypt inne på overtiden.

Ni minutter på overtid kranglet Sørloth inn 4-3-målet som sørget for tre poeng til gultrøyene. Like etterpå la Jose Luis Morales på til 5-3.

Dermed sikret Villareal seg viktige poeng i bunnstriden, mens Barcelona slipper blant andre Atlético Madrid innpå i kampen om topplasseringene.

Til tross for en varierende sesong er det uvant for katalanerne å slippe inn såpass med mål på hjemmebane. Ifølge statistikktjenesten Opta er det bare femte gang i historien de slipper inn minst fem på hjemmebane i ligasammenheng. Lørdagen var første gang siden et oppgjør mot Real Madrid i 1963.

Like før hvilen fikk Sørloth ballen i beina fra et innkast. Nordmannen vendte bort Oriol Romeu, før han la perfekt til rette for Gerard Moreno. Sistnevnte hamret inn 1-0 fra 13 meter.



Åtte minutter etter hvilen feilberegnet João Cancelo som bakerste mann og Ilias Akhomach var gjennom i bakrom. 19-åringen rundet Iñaki Peña i Barcelona-målet og trillet inn 2-0.

Akhomach gikk gradene i den katalanske klubben og feiret ikke scoringen.

Bare minutter senere reduserte Ilkay Gündogan til 1-2, og i det 68. minutt satte Pedri inn 2-2.

I det 71. minutt fullførte hjemmelaget snuoperasjonen. Gündogan vippet et frispark inn i feltet og Eric Bailly nikket inn 3-2 i eget nett.

Likevel sa det ikke stopp der. Sju minutter før slutt spilte Sørloth Goncalo Guedes fri i bakrom. Sistnevnte hamret inn 3-3.

Så oppsto det drama. Først fikk Barcelona tildelt straffespark etter at dommer mente han hadde sett en hands. Men etter å ha sett situasjonen på nytt, omgjorde han avgjørelsen.

Ni minutter inne på overtiden dukket nordmannen opp igjen og sørget for en ny vending i kampen. Barcelona-forsvaret fikk ikke klarert ballen og Sørloth skled inn 4-3.

Katalanerne sendte alt opp i angrep i søken etter en ny utligning. Isteden kontret gultrøyene inn kampens åttende og siste mål.