Sørloth overgikk Carew og tok igjen Benzema

Rayo Vallecano - Real Sociedad 0-2 (0-2)

Alexander Sørloth scoret det første mål da Real Sociedad slo Rayo Vallecano 2-0, og klatret opp på samme poengsum som Real Madrid i LaLiga, riktignok med to kamper mer spilt.

Etter et kvarter fant 37 år gamle David Silva en løpende Sørloth i retning bakgrunn. Trønderen tok vare på sjansens og trillet inn ledelsen.

– Han klarer ikke å slutte å score, utbrøt kommentator Robin Grov.

Det var Alexander Sørloths femte kamp på rad med scoring i LaLiga. Han er den første nordmannen som har klart den bragden.

I forrige runde tangerte han John Carew som scoret i fire kamper på rad for Valencia på starten av 2000-tallet.

Det var Sørloths åttende mål i LaLiga. Dermed er han på fjerdeplass på toppscorerlisten. Det er samme antall som Karim Benzema.

– Han kan bli tredje mestscorende i LaLiga denne sesongen. Sannsynligvis vil Lewandowski og Benzema toppe, men bak der er det jevnt, sa Simen Stamsø-Møller i TV 2s fotballpodkast denne uka.

I et intervju med TV 2 nylig sa han at han er i sin beste form i karrieren.

– Det er det nok. I hvert fall i en god liga. Jeg får litt tilbakeblikk til Trabzonspor, men LaLiga er jo betraktelig høyere nivå, sa Sørloth.

Med én kamp mer spilt har Real Sociedad ti poeng å gå på ned til femteplassen, og det ser lyst ut med tanke på Champions League-spill neste sesong.