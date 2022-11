Sørloth med milepæl: – Jeg har ventet en stund på det

Norge - Finland 1-1

Saken oppdateres!

Finland åpnet best i snøværet på Ullevaal, men en pangstart på andreomgang med en kjapp scoring av Alexander Sørloth sørget for 1-1.

Se scoringen i videovinduet øverst!

Utover i omgangen kom Norge til flere store sjanser, blant annet ved debutant Hugo Vetlesen, men Finlands rutinerte keeper Lukás Hrádecky lot seg ikke knekke. Dermed endte det uavgjort i Oslo.

– Det var en dårlig førsteomgang. Vi er for passive, og nesten oppe i presset hele veien. Vi skaper ingenting før helt mot slutten. I andreomgang er vi dominante, og spiller veldig, veldig bra. Vi burde scoret mer enn ett mål, sier Sørloth til TV 2.

Det var den tidligere Eliteserie-kjenningen Benjamin Källman som sendte finnene i ledelsen med et godt hodestøt i førsteomgang.

Norge-trener Ståle Solbakken mener det svingte mye både som lag og individuelt.

– Etter hvert får vi i gang noen av våre beste spillere. Sørloth sin førsteomgang kontra andreomgang er som himmel og helvete, sier Solbakken til TV 2.

Tok igjen faren

Det var for øvrig Sørloths landslagsmål nummer 16. Det er ett mer enn pappa Gøran.

– Jeg har ventet en stund på det. Vi har snakket en del om det, så det er kjempeartig. Nå er vi ferdige med det, så er min jobb å score enda flere.

– Har du stilnet faren din nå?

– Får aldri stilnet pappa, han bare prater og prater. Det er en fin milepæl, sier Norge-spissen med et smil.

Godter seg over å slå faren

Det skal sies at Alexander fortsatt har spilt ti kamper mindre enn pappa Gøran.

Ståle Solbakken hadde ønsket at laget hans hadde utnyttet sjansene i andreomgangen bedre.

– Vi kan skape enda flere sjanser, og jeg er mest irritert over at vi ikke scorer på en av dem. Det hadde smakt godt med en seier. Vi prøver noen nye spillere, og noen lykkes bedre enn andre. Slik skal det være, sier Ståle Solbakken.

Slik var kampen

Gjestene var farlige fra start. Marcus Forss fikk en ball i nettet allerede etter tre minutter, men det ble korrekt avvinket for offside.

Etter 31 minutter tok finnene ledelsen. Et innlegg fra venstrekanten fant veien til Benjamin Källmans hode. Den tidligere Viking- og FKH-spissen knuste Leo Skiri Østigård i luften og stanget gjestene i ledelsen.

Mål: Källman (FIN) 0-1 (32)

Norge var nær en redusering da Patrick Berg hamret en ball i metallet og ut. Like etter testet Ødegaard den finske keeperen med en annet godt forsøk. Men det ble ingen flere mål før hvilen.

Berg nær drømmescoring

Det var ikke gått mer enn 40 sekunder av andreomgang før Alexander Sørloth fikk ballen i mål. Marcus Holmgren Pedersen dro seg fri i boksen, og prikket ballen perfekt inn til Sørloth. Fra kort hold ordnet spissen 1-1.

Ti minutter senere fikk Finland en stor mulighet. Forss kom alene med Nyland, men Norges nummer én stoppet forsøket.

Kunne fått drømmedebut

Midtveis i andreomgang ble Hugo Vetlesen byttet inn til sin Norge-debut.

Etter 82 minutter kunne Vetlesen fått en drømmedebut. Midtbanespilleren fanget opp en løs ball i feltet og fikk avsluttet fra kort hold. Hrádecky reagerte kjapt og reddet greit.

Like etter var Østigård enda nærmere. Stopperen fikk headet etter et godt Ødegaard-corner, men Finlands keeper slo ballen i tverrligger og over.

Norge holdt et vedvarende trykk rundt Finland-boksen og med fem tilleggsminutter øynet de over 15 000 fremmøtte på nasjonalarenaen håp om seier. Helt på tampen av overtiden var det likevel Finland som klarte å spille seg til en sjanse. Corneren ebbet uansett ut i ingenting.