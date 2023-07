Sørloth klar for Villarreal: – En stor overraskelse

NY KLUBB: Alexander Sørloth er klar for Villarreal. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det melder RB Leipzig og Villarreal på sine sider.

– Nytt kapittel. Jeg er glad for å ha signert for denne fantastiske klubben, skriver Sørloth på Instagram.

Totalt ble det 38 kamper, seks mål og tre målgivende for den tyske klubben.



– Den liker jeg, skriver landslagssjef Ståle Solbakken i en sms til TV 2.

– Det er ingen i deres tropp som er lik ham som spiller, etter det som har skjedd tidligere i klubben, så alt ligger til rette for mye spilletid og forhåpentligvis matchavgjørende aksjoner, fortsetter landslagssjefen.

FORNØYD: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Markus Engås / TV 2

– Så ikke den komme

TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes forteller at nyheten var av det uventede salget.

– Det var en stor overraskelse. Jeg så ikke den komme, for å være helt ærlig. Jeg hadde sett for meg at han skulle gå til Real Sociedad, sier Osnes.

Trønderen har signert en femårskontrakt med Villarreal. De to siste sesongene har spissen vært på utlån til Real Sociedad.

Der ble det totalt 24 mål på 90 kamper, ifølge det helgule laget.

– Det er dumt at han ikke får spilt Champions League, ettersom jeg trodde at Real Sociedad skulle signere ham på permanent basis. Men det blir i hvert fall Europa-spill, sier Osnes.

INGEN RETUR: Det blir ikke Champions League-fotball med Real Sociedad for Alexander Sørloth. Foto: Fotografo01 / ipa-agency.net

– Glitrende signering

Overgangsguru Fabrizio Romano melder at Villarreal betaler 10 millioner euro for den norske landslagsprofilen, som tilsvarer om lag 111 millioner kroner.

– Det er en glitrende signering for Villarreal og en fin klubb for ham. De har gode rutinerte spillere, et tydelig mønster og vet hva de driver med, sier Osnes.

Villarreal manglet en midtspiss etter at Nicolas Jackson ble solgt til Premier League og Chelsea tidligere i sommer.



Kjæresten Lena Selnes har delt et bilde sammen med Sørloth på Instagram med teksten «Here we go»: