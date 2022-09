Sørloth «fikk hetta» etter legens sjokkfunn: – Ble veldig stresset

I KNALLFORM: Alexander Sørloth, her etter seier over Manchester United på Old Trafford, har scoret to mål på de to siste kampene for Real Sociedad. Foto: CRAIG BROUGH

Trønderens siste måneder har vært preget av tyske lovnader, oppsiktsvekkende målinger, et brutalt møte med Virgil van Dijk, en hjemvendt sønn, et sjokkfunn på legesjekk – og til slutt en drømmestart på comebacket i San Sebastián.

– Ting forandrer seg fort i fotball. Det er bare å feste setebeltene, sier Sørloth i et åpenhjertig intervju med TV 2.

Skrur man tiden tilbake til juni, hadde han ikke forventet en slik berg- og dalbane av en sommer.

I et intervju med TV 2 under forrige landslagssamling, etter at sesongen på utlån i Real Sociedad var over, ga Sørloth uttrykk om at han ønsket å finne seg en ny klubb så raskt som mulig.

– Først og fremst hadde jeg egentlig lyst til å bli i Real Sociedad etter forrige sesong. Jeg ga uttrykk for det ganske tidlig, sier Sørloth.

Han hadde vært på utlån dit og levert svært gode prestasjoner på våren, og Real Sociedad var klinkende klare på at de ønsket å signere ham permanent.

Men plutselig hadde Leipzigs planer endret seg.

– Jeg fikk beskjed av Leipzig om at «nei, du må komme tilbake til sesongoppkjøring, for vi skal satse på deg som spiss». Det var en ganske fin beskjed å få. Jeg var motivert til å starte opp i Tyskland igjen og gledet meg til det, sier Sørloth.

– Hvordan reagerte du på den beskjeden?

– Jeg ble litt overrasket, for jeg hørte ingenting fra Leipzig utover i forrige sesong med Real Sociedad. Det kom litt overraskende på. Jeg var litt usikker på hva de tenkte. Eller, egentlig ikke, for jeg tenkte at de ikke ville ha meg tilbake fordi jeg ikke hadde hørt noe. Da beskjeden kom, ble jeg ganske motivert til å starte opp igjen der.

Skadet av van Dijk

De første ukene av sesongoppkjøringen bekreftet Leipzigs planer om å satse på Sørloth.

Han bekrefter at han toppet klubbens målinger av fysisk kondisjon etter sommerferien.

– Jeg orker ikke å starte på scratch når jeg kommer tilbake til ny sesong. Jeg er alltid nøye med å trene hardt. Det var gode resultater, sier den 195 cm høye spissen.

Nordmannen startet de to første kampene i sesongoppkjøringen, mot Southampton og Liverpool. Enda en bekreftelse på at tyskerne mente alvor. Det samme var daværende Leipzig-trener Domenico Tedescos svært positive uttalelser om Sørloth på pressekonferansene før sesongen.

– Alexander gjør det veldig bra. Han er i ferd med å gjøre det beste ut av muligheten sin, sa han.

Men mot Liverpool gikk det galt. Sørloth forteller at han havnet i en situasjon i Liverpools sekstenmeter der han skulle skyte med full kraft.

– Så kommer Virgil van Dijk med den store labben sin og klapper oppi, så foten min går opp, mens hans går ned. Det var fryktelig, fryktelig vondt, sier Sørloth.

På grunn av de store smertene og en stor hevelse på foten bestemte Leipzig seg for å ta en MR-undersøkelse av spissens fot dagen etter Liverpool-kampen.

– Da fikk jeg beskjed om at det ikke var brudd. Sånne små brudd vises sjelden på MR fordi det er mye hevelse og mye som skjer rundt skadepunktet. Vi burde kanskje tatt MR litt senere, sier Sørloth.

TØFFE TAK: Alexander Sørloth i duell mot Ibrahima Koné under treningskampen mot Liverpool. Foto: Hendrik Schmidt

Han hadde bare ett mål for øyet: å etablere seg i startoppstillingen til Leipzig inn mot seriestart. Derfor kjempet han videre i to uker til tross for skaden i foten.

– Det var vondt. Hver gang jeg skjøt på ballen, var det ordentlig, ordentlig vondt. Men jeg var motivert og var forespeilet en viktig rolle i Leipzig på det tidspunktet, så da pushet jeg hardt. Det var høy konkurranse, mange gode spillere, så jeg følte at jeg var nødt til å ta vare på sjansen, sier Sørloth.

– Men til slutt gikk det bare ikke, sier han.

Kontrabeskjed: – Frustrert

Det var riktignok ikke bare smertene som førte til at han tok avgjørelsen om å ta noen ukers pause for å bli helt frisk i foten.

Helt i starten av august begynte ryktene å florere om at Chelsea-floppen Timo Werner kunne være på vei tilbake til gamleklubben Leipzig, der han gjorde stor suksess før overgangen til London.

Sørloth ble varslet en drøy uke før overgangen var et faktum.

– De sa at på det tidspunktet var det 50/50 om det kom til å skje, men jeg fikk beskjed om at det var mulig, sier trønderen.

TILBAKE: Timo Werner har returnert til RB Leipzig. Foto: ANNEGRET HILSE

Da stjernespissen ble bekreftet klar, innkalte Sørloth selv til et møte der han spurte hva situasjonen var.

– Man teller jo litt opp hvordan det ser ut i troppen. Det så jo jeg også. Christopher Nkunku hadde opp mot 50 målpoeng i fjor, så han var klink på laget. Det skjønte jo jeg også. Og så kommer Werner tilbake, som har en veldig høy stjerne i Leipzig. Det blir på samme måte som om jeg skulle gått tilbake til Trabzonspor nå, så hadde jeg gått rett inn på laget. Det var litt sånn da han kom tilbake. Da bestemte jeg meg for at det bare var å komme seg bort, sier Sørloth.

– Hva synes du om å få beskjed på starten av sommeren om at du skal bli satset på, for så at klubben henter hjem Timo Werner mot slutten av vinduet?

– Jeg får jo én beskjed i starten av pre-season, at jeg skal bli satset på, og så kommer signalet når de henter Werner om at det blir vanskelig å få en startplass. Jeg liker å tro at jeg er ganske rolig av meg og klarer å se hele bildet. Jeg blir ikke så styrt av følelser. Når de har mulighet til å hente sin tidligere store stjerne og hjemvendte sønn, så skjønner jeg det godt, sier han og fortsetter:

– Selvfølgelig blir man litt frustrert, for da har vi mistet mange uker med eventuelle forhandlinger med klubber. Etter forrige sesong sa jeg at jeg hadde lyst til å starte tidlig med et nytt lag, være på plass og få med meg hele sesongoppkjøringen. Det var synd at jeg gikk glipp av det.

Lege gjorde sjokkfunn

Det skulle riktignok vise seg ikke å bli så betydningsfullt likevel, for til slutt fikk Sørloth det opprinnelige ønsket sitt oppfylt: Retur til Real Sociedad.

Etter forhandlinger som Sørloth beskriver som preget av «mye testosteron» kom Leipzig og Real Sociedad til enighet om en ny utlånsavtale.

Han takker sin agent Morten Wivestad for det.

– Det ble hans jobb å få alle til å føle seg som vinnere i den situasjonen. Det er «tricky» noen ganger, sier Sørloth og beskriver en drakamp mellom «mange ledere som har et stort ego».

Til slutt gikk det i boks. Men på målstreken fikk den norske spisskjempen seg litt av en overraskelse.

– Det var spesielt. Jeg kom ut fra MR-undersøkelsen før overgangen skulle bekreftes, så kom legen til meg og sa at «du har brudd i foten. Det er et lite et, men du har brudd».

Sørloth beskriver at pulsen steg raskt.

– Han er ikke så stødig i engelsk, så jeg fikk litt hetta. Jeg stilte noen oppfølgingsspørsmål, og da viste det seg at det var et veldig lite brudd, og at det nesten hadde grodd. Men han fortalte altså at jeg hadde spilt med et brudd i foten en god stund, sier Sørloth.

Han rister på hodet og ler. Selv om han er 27 år, har han vært gjennom noen spektakulære historier knyttet til overganger.

Han har blitt solgt til Crystal Palace i Premier League på Deadline Day, og dratt til Leipzig i et unikt trekantdrama mellom Palace, Trabzonspor og den tyske klubben.

– Det er ikke mye som overrasker meg nå lenger, smiler han.

ÆRLIG: Alexander Sørloth sparer ikke på detaljene i intervjuet med TV 2. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Flyttet inn i stjernens hus

Selv ikke da hans gode svenske venn Alexander Isak plutselig ble klar for Newcastle.

De to hadde vært på ferie i sommer og snakket om muligheten for å gjenforenes i Real Sociedad denne sesongen.

– Vi gledet oss, sier Sørloth.

Bare få dager før gigantovergangen til Newcastle var et faktum, snakket de sammen. Da hadde Premier League-klubben så vidt tatt kontakt om en mulig overgang.

– Det var helt sykt så fort det gikk med ham til Newcastle. Det var bare sånn, det, sier Sørloth og knipser.

Den opprinnelige planen var at de skulle danne et spisspar. Isteden har Sørloth tatt over huset til kompisen i San Sebastián.

– Jeg var ofte på besøk der, så det er ikke en ny plass jeg kommer til. Helt nydelig. Det går smooth, sier han.

Hatmeldinger av nordmenn

Selv uten Isak har Sørloth fått en strålende start på comebacket i Spania. Han står med to scoringer på de to siste kampene.

– Det er først og fremst selvtillit det handler om. Som spiss blir du målt på scoringer. Når det løsner litt foran mål, er det utrolig deilig. Det er alltid godt når du kommer på samling og skal representere landet ditt å ha høy selvtillit. Det har jeg nå. Det er veldig fint, sier Sørloth.

Han har også vært med på å slå Manchester United på Old Trafford. Sørloth kom inn til pause og var på banen da Real Sociedads Brais Méndez scoret kampens eneste mål etter en time.

– Det var veldig gøy. Vi dro dit som underdogs. Vi har stor respekt for United og vet at de er et av verdens største lag. Samtidig var vi ganske klare på at vi hadde en ganske stor sjanse til å vinne kampen, sier Sørloth og fortsetter:

– Samtidig var det ekstra spesielt for meg, for jeg vet at det var mange nordmenn som fulgte den kampen. Det er mange norske United-fans. Da var det veldig godt å slå United. Jeg var på stadion og skulle gå til oppvarming, der var det nordmenn overalt. Det er gøy å gi dem litt inn også når de reiser dit og drar tomhendt hjem.

– Hvordan var reaksjonene fra den norske fansen?

– Jeg fikk noen hatmeldinger på Instagram. Selvfølgelig får man det. Det synes jeg bare var gøy, litt komisk.

Scorer han for Norge mot Slovenia lørdag kveld, vil de samme trolig juble for Alexander Sørloth.