Alexander Sørloth er kåret til månedens spiller i La Liga for januar.

STOLT: Alexander Sørloth sier han vanligvis ikke lar seg påvirke av personlige priser. Men han innrømmer at å bli kåret til månedens spiller i La Liga, er stort. Foto: Real Sociedad

En nordmann var månedens beste spiller i en av verdens absolutt tøffeste ligaer i januar:

Alexander Sørloth er nemlig kåret til månedens spiller i La Liga.

– Det er veldig kult. Jeg har pleid å være ganske nøktern de gangene jeg har fått noen priser tidligere, men månedens spiller i La Liga er helt rått. Det er et bevis på at jeg har gjort det godt, og det er bare fryktelig, fryktelig artig, sier Alexander Sørloth til TV 2.

Prisen betyr at han utkonkurrerer samtlige av La Ligas superstjerner.

FEM PÅ RAD: Her jubler Alexander Sørloth for scoring i sin femte La Liga-kamp på rad borte mot Rayo Vallecano. Foto: OSCAR DEL POZO

– Jeg fikk noen priser i Tyrkia, men dette er et helt annet nivå. Nå er det i konkurranse med veldig, veldig gode spillere. Det gjør det fryktelig artig, innrømmer Sørloth.

Han avsluttet januar med en målløs bortekamp mot Real Madrid, men før det var 27-åringen i kalasform i La Liga.

Borte mot Rayo Vallecano scoret Sørloth i sin femte kamp på rad. Tre av scoringene kom i januar, mens to av dem kom før nyttår. Fem scoringer på rad i ligaen har ingen nordmann klart tidligere.

– Han gjør en ekstraordinær jobb

Men det er ikke bare scoringene til Alexander Sørloth som har satt spor hos det som for øyeblikket er La Ligas tredje beste lag.

Sportsdirektør i klubben, Roberto Olabe, er ikke i tvil om at nordmannen har betydd mye for klubbens suksess hittil i år.

– Det er en god nyhet for oss og for han at han blir kåret til månedens spiller. Vi har hatt en god sesong hittil og Alexander har gjort en ekstraordinær jobb, sier Olabe til TV 2.

LIKER SEG: Alexander Sørloth har virkelig funnet seg til rette i Real Sociedad. Foto: ANDER GILLENEA

Han tror mye av suksessen til Sørloth handler om at han virkelig har funnet seg til rette, både på og utenfor banen, i den spanske byen San Sebastían.

– Han har tilpasset seg området, miljøet og spillestilen. Og i garderoben tror jeg at han trives. Vi har en gjeng der som er flink til å inkludere spillere utenfra. På banen hjelper han også mye. Alexander er en viktig årsak til at vi klarer å få mye av spillet til å foregå på motstanderens banehalvdel, sier Olabe.

Første siden Ødegaard

Selv er Alexander Sørloth storfornøyd med tingenes tilstand i Spania for øyeblikket. Han er Real Sociedads soleklare førstevalg på spissplass.

– Det gjør selvfølgelig at jeg får litt arbeidsro. Den faktoren med at jeg er nummer én gjør at jeg slipper å tenke så mye. Det er ikke i tankene mine, jeg trives godt og da kommer prestasjonene, sier han.

Sist en nordmann ble kåret til månedens spiller i La Liga, var i september 2019. Da var det Martin Ødegaard som vant prisen – også han som Real Sociedad-spiller.