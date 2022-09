Sophie Román Haug herjet i norsk målfest mot Albania

Hegerberg-erstatteren terroriserte det albanske forsvaret og noterte seg for tre mål og én målgivende da Norge avsluttet VM-kvaliken med stil.

Norge - Albania 5-0 (3-0)

Se målene øverst i saken!

23-åringen fikk sjansen fra start i Hegerbergs skadefravær og brukte ikke lang tid på å vise at hun er ute etter å utfordre Lyon-spilleren om spissplassen. Med tre scoringer fikk Roman Haug en strålende opplevelse på Ullevaal.

– Det var en veldig fin dag! Jeg er godt fornøyd med det. Jeg hadde lyst til å gripe sjansen da jeg fikk den. Jeg ville nyte øyeblikket, gjøre mitt beste og score mål, sier tremålsscoreren til TV 2.

Lagvenninne Guro Reiten er imponert over hva spissen viste.

– Hun har den x-faktoren i boksen. Der er hun helt rå og bedre enn de aller fleste andre. Det er bare å komme seg ned til linjen, så er det bare å chippe den på bakerste. Der er det ingen som stopper henne, sier Reiten til TV 2.

Slik var målene

Først stanget Roman Haug inn 1-0-målet etter et presist innlegg fra Guro Reiten mot bakre stolpe.

Tre minutter senere var hun våken i feltet da corneren fra Guro Reiten traff stolpen og spratt ut i feltet. Román Haug avsluttet kontakt i nettaket til 2-0.

23-åringen brukte styrke og kraft til å plage de albanske forsvarerne og like etter halvspilt første omgang var hun igjen avgjørende.

Foto: Marius Simensen/Bildbyrån

Guro Reiten svingte et frispark følsomt mot bakre stolpe. Der var selvfølgelig Román Haug og nikket ballen inn foran mål.

Landslagskaptein Maren Mjelde kastet seg frem og skled inn kveldens tredje Norge-scoring og hennes første mål i landslagsdrakten siden mars 2018.

Albania yppet seg litt like etter pause. På deres første visitt i Norges sekstenmeter, fikk albanerne straffespark fra et innlegg gikk via hoften til Norge-innbytter Mathilde Harviken og opp i armen.

Men gjestenes straffeskytter Megi Doci klarte ikke overliste Norge-keeper Aurora Mikalsen, som vartet opp med en råsterk strafferedning.

Gliser bredt etter strafferedning

Norge presset videre på og Guro Reiten var centimetre unna 4-0 med et langskudd som traff innsiden av stolpen.

Etter 65 minutter fikk debutant Bratberg Lund en liten motorvei for seg selv ute på venstresiden. Backen stormet fremover og slo inn i feltet. Der var Román Haug nok en gang og med pannen sikret hun sitt hat trick.

Bare fem minutter senere skulle Reitens silkemyke venstrefot finne seg et nytt hode å sikte på. Midtstopper Sara Hørte steg til værs inne i feltet etter en corner og landslagsdebutanten stanget nådeløst inn sitt første A-landslagsmål og Norges femte for kvelden.

Det norske landslaget hadde allerede sikret seg seieren i sin kvalifiseringsgruppe og en plass i 2023-VM før møtet med Albania, men tirsdagens seier på Ullevaal sørget for at Norge gikk ubeseiret gjennom kvalifiseringen.