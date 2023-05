Solskjær slaktes: – Han må være forsiktig

GJENSYN: Ole Gunnar Solskjær var tilbake på Old Trafford for første gang etter sparkingen forrige helg. Her fra en tidligere anledning Foto: Steven Paston

Kristiansunderen vakte oppsikt med en snøflak-kommentar under et arrangement i Manchester der han snakket om sin egen karriere.

Med den sammenlignet han dagens spillere med sine tidligere lagkamerater. Sistnevnte snakket han svært varmt om.

– Det var bare en fantastisk garderobe. Vinnere som hatet å tape. De hadde noen krangler, som du burde, etter dårlige kamper. Du må ta tak i ting, sa han, ifølge The Athletic.

Solskjær fortsatte:

– Hvis du gjør det til guttene nå, henter de faren sin, moren sin eller agentene sine … snøflak. Ikke mange i dagens gjeng hadde overlevd den garderoben.

Som manager for Manchester United var 50-åringen stadig under lupen i britiske medier. Nå får han høre det igjen.

Fotballredaktør i Daily Mail, Ian Ladyman, skriver i en kommentar at Solskjær «må se seg selv i speilet», og kommer med et syrlig stikk:

– Erik ten Hag har vist hva lederskap virkelig er i sitt første år ved roret.

ETTERFØLGER: Erik ten Hag ble Manchester Uniteds neste manager og roses i britiske medier for å ha tatt tøffe valg. Foto: Martin Rickett

Ladyman understreker «at det nok er litt sannhet» i Solskjærs utspill, og skriver at det «utvilsomt» er mer utfordrende å trene dagens spillere.

Nådeløs dom

Han stiller seg imidlertid kritisk til hvorvidt kristiansunderen tok fatt i problemer rundt spillere som Cristiano Ronaldo og Paul Pogba.

– Solskjær gjorde absolutt en godkjent jobb som manager for United.

– Men at Solskjær nå skal prøve å posisjonere seg selv som en korsfarer, en sannhetssøker og en mann som gjerne tar sine tidligere spillere og klubbens eiere for ikke å investere i klubbens fasiliteter, er latterlig, enkelt og greit fordi han var akkurat det motsatte da stemmen hans ville blitt tillagt mye mer vekt, skriver Ladyman.

Daily Mail-redaktøren runder av med en nådeløs dom:

– Han må være forsiktig når han snakker om snøflak, for når han ser i speilet, ser han kanskje en versjon av et som stirrer tilbake.

OMSTRIDT: Hvorvidt Cristiano Ronaldo var et problem eller ikke, var heftig debattert under Ole Gunnar Solskjærs siste måneder som Manchester United-manager. Foto: Luca Bruno

Samuel Luckhurst i Manchester Evening News var ikke fremmed for å rasle med sablene i periodene det gikk dårlig under Solskjærs ledelse.

Han kommer også med syrlige kommentarer i kjølvannet av Solskjærs opptreden.

– Solskjær tok ikke feil om mye av det han sa om Manchester United – men han har bidratt til problemene deres, skriver Luckhurst.

Påstander om spiller-misnøye

Han hevder at mange av spillerne mente at Solskjær var en «soft touch», og at en av dem skal ha konfrontert 50-åringen med laguttakene og anklaget ham for å skygge unna tøffe avgjørelser.

– En kilde i garderoben sa at Solskjærs håndtering av David de Gea var «et stort problem». Han ga et løfte om å gjøre Dean Henderson til nummer én og Tom Heaton kom tilbake med en antakelse om at han skulle bli nummer to, hevder Luckhurst.

Han runder av med å rose Erik ten Hag for håndteringen av Cristiano Ronaldo – og refser Solskjær med en knallhard karakteristikk:

– Like autoritær som en vikarlærer.