Solskjær avslører jobbtilbud

Det har snart gått to år siden Ole Gunnar Solskjær ble ferdig i Manchester United.

I et stort intervju med The Athletic røper Solskjær at det har vært interesse.

– Jeg har fått tilbud. Senest to fra Saudi-Arabia. Bestekameraten min, som også er agenten min, silte det ut. Hvis du har ledet United, setter du dine egne kriterier for hva du vil jobbe med, sier Solskjær.



Agenten kristiansunderen snakker om er Jim Solbakken.

TAKKET NEI: Ole Gunnar Solskjær takket nei til Saudi-Arabia. Foto: Rui Vieira

Han forteller videre at han savner å være fotballtrener på høyt nivå.

– Man begynner å savne det når du ser kampene, enten live eller på TV. Siden jeg forlot United, har jeg reist rundt som fan med barna mine, og reist til steder som Napoli, Milan og Dortmund for å oppleve kamper. Vi elsket det.



Solskjær ledet Manchester United til tredjeplass sesongen 2020/21. For å ta ytterligere steg hentet den norske manageren hjem Cristiano Ronaldo.

– Det var en avgjørelse som var vanskelig å avvise og jeg følte vi måtte gjøre det, men det viste seg å være feil. Det kjentes så riktig når han signerte og fansen følte det under den Newcastle-kampen, da Old Trafford «rocket».

Portugiseren scoret to mål i det oppgjøret, som var debuten. November 2022 var angriperen ferdig i klubben.

– Han var fremdeles en av de beste målscoreren i verden, og så sterk ut, mimrer den tidligere United-manageren.

INGEN SUKSESS: Cristiano Ronaldos retur ble ikke slik Ole Gunnar Solskjær så for seg. Foto: Luca Bruno

– Nesten to år etter du forlot, hva føler du om tiden din som Manchester United-manager?

– Det er noe som mangler. Et trofé. Et straffespark kunne endret det og min tid der ville bli sett på annerledes.

Solskjærs siste kamp kom i 1-4-tapet borte mot Watford i november 2021. Allerede etter 45 minutter av kampen forsto han at det var over.

– Ingen sa det til meg, men jeg skjønte det i pausen. Vi så ikke ut som et Manchester United-lag, og vi løp ikke for hverandre. Jeg fortalte spillerne at dette sannsynligvis var den siste gangen vi jobbet sammen, og jeg ba de spille med ære, sier Solskjær.

YDMYKET: 1-4-tapet mot Watford ble Ole Gunnar Solskjærs siste som Manchester United-manager. Foto: John Walton

– Du er avhengig av at alle i gruppen trekker i samme retning. Da ting ikke gikk bra kunne du seg at enkelte spillere og egoer dukket opp, beskriver han.

Harry Maguire ble utvist, United tapte 1-4, og dagen etter var Solskjær ferdig.

– Det var en følsom dag. Veldig følsom. Jeg trodde ikke det skulle bli slik, men det var som å forlate sin familie, forteller Solskjær.

– Jeg var ikke sint. Ikke bitter. Bare skuffet. Jeg klarte ikke å fullføre drømmejobben slik jeg hadde håpet, utdyper kristiansunderen.

Hjemme i Kristiansund er Solskjær trener for unge spillere i Kristiansund fire ganger i uken.

– Jeg hjelper barna, som nyter det. Man ser en annen side av fotball, grasroten, for utenom at alle baner er plastiske (kunstgress) her.

– Du ser det lyser i øynene på dem, de lytter, de ønsker å lære, beskriver han.