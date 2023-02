– Soldater sa de skulle bombe huset vårt

OVERLEVDE KRIGEN: Som femåring kunne Vedat Muriqi blitt et offer for Kosovokrigen. Nå representerer han hjemlandet på landslaget. Foto: LAURA HASANI

Flere kjente fotballprofiler har uttrykt støtte og bidratt på forskjellig vis til ofrene og redningsarbeidet etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria.

Atalanta-spiller Merih Demiral har skaffet penger ved å auksjonere bort en Ronaldo-drakt, og har fått med seg de tysktyrkiske stjernene Emre Can og Ilkay Gündogan til å gjøre det samme med en Haaland-drakt.

Mallorca-spiss Vedat Muriqi tar det steg enda lenger. Han har spilt flere år i Tyrkia, og annonserte at han donerer 15 000 euro til jordskjelvofrene.

Moren måtte lyge etter bombebeskjed

Sannsynligvis er det ikke bare forbindelsen til Tyrkia som har motivert 28-åringen. Muriqi, som er blant toppscorerene i LaLiga denne sesongen med åtte scoringer, har nemlig opplevd elendighet selv da han vokste opp.

Han er fra Kosovo, og vokste opp med borgerkrigen i hjemlandet. På slutten av 90-tallet utspilte brutaliteten seg i daværende Jugoslavia, som endte med et Nato for første gang angrep en suveren stat, Serbia.

– Jeg opplevde noen ting fra krigen som var veldig fælt. Jeg har alltid sagt at ingen mennesker bør oppleve slike ting som jeg måtte igjennom, forteller Muriqi i et intervju med LaLiga-TV.

PÅ FLYKT: Tusenvis ble drevet på flykt av Kosovokrigen på slutten av 90-tallet. Her deler Nato-soldater ut mat i en flyktningleir. Foto: Terje Bendiksby

Muriqis familie slapp ikke unna. Da Vedat bare var fem år gammel kunne livet endt.

– Det kom soldater og fortalte at de snart skulle bombe huset vårt. Moren min pakket klær i en pose, og sa til søsteren min og meg at vi skulle på ferie. Sannheten var at vi måtte kaste oss rundt og flykte til Albania.

De kom seg unna tidsnok. Synet på veien for å krysse grensa har brent seg fast. Han forteller om lange karavaner med biler, klær som lå strødd på gaten og både soldater og sivile som gikk med blodige plagg.

– Det var vanskelige tider, og foreldrene mine led. Da jeg sa til dem at jeg var sulten, var det bare brød og melk vi kunne få, som vi fikk fra tyske soldater.

Oppholdet i Albania varte i to måneder, hvor de måtte bo sammen med 50 andre mennesker. Da krigen tok slutt kunne familien returnere til Kosovo.

– Etter krigen var det vanskelig å bygge opp noe for lokalbefolkningen. Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne bli profesjonell fotballspiller fordi det var så vanskelig. Landet var nærmest ukjent etter krigen.

I arbeid som 8-åring

Da ble han introdusert for fotballen av faren sin, som tok han med på en kamp som ble spilt med kompisene. Men faren døde under en kamp. Onkelen ble farsfigur, og ga ham jobb.

– Jeg jobbet i restauranten hans, hvor jeg tok oppvasken og var servitør. Dette gjorde jeg fra jeg var 8-9 år og frem til jeg var 17, sier han.

SLO REAL MADRID: Vedat Muriqi tvang frem et selvmål som gjorde at Mallorca slo selveste Real Madrid for én uke siden. Foto: JUAN MEDINA

Etter hvert tok fotballen over, og skolen ble lagt til sides. Karrieren tok veien til Tyrkia, hvor han etter noen år som klubbnomade signerte for Fenerbache.

Deretter gikk turen til Lazio, før han ble lånt ut til Mallorca for ett år siden. I sommer ble overgangen til klubben på ferieøya gjort permanent. Klubbens dyreste signering, hakket stivere pris enn da Samuel Eto'o ble hentet i 2000.

– Dette er det perfekte stedet for meg fordi det er mye jeg liker her. Som sol hver dag. Jeg er i et lag der fansen elsker meg. Jeg scorer mål og spiller bra.

Muriqi har scoret åtte mål denne sesongen - samme antall som Alexander Sørloth. 28-åringen har imidlertid ikke scoret siden før VM, men bidro sterkt til at Nacho scoret selvmål - og Mallorca slo Real Madrid.

