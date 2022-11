Solbakkens støtteapparat: Henter «bare» gamle kjente

Se Norge-Finland på TV 2 Direkte og Play søndag fra klokken 13.30.

Det har resultert i at en barndomskompis og en rekke mangeårige medarbeidere har blitt hans nærmeste støttespillere.

Den aller ferskeste signeringen – Martin Langagergaard – jobbet landslagssjefen tett med i FC København.

NY MANN: Danske Martin Langagergaard. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Vi går inn i et år der veldig mye står på spill. EM i Tyskland i 2024 kommer til å bli et fantastisk mesterskap, og da må vi gjøre alt vi klarer for å komme oss dit, sier Ståle Solbakken om teamet han nå har satt sammen.

Langagergaard er langt ifra den eneste med FCK-historikk som er blitt en del av landslagets støtteapparat.

− Det er jo bevisst, det er det selvfølgelig. Det er jo lettere for meg å få impregnert det jeg ønsker i hele Norges Fotballforbund når jeg har med meg mennesker jeg vet kan faget og som kan utfylle hverandre, har Solbakken tidligere sagt til TV 2.

FCK 2.0

Analysesjef Andrew Findlay, Bård Wiggen, fysisk trener Bjørn Vidar Stenersen og assistent Brede Hangeland har alle samarbeidet tett med Solbakken i den danske hovedstaden.

– Brede har jeg aldri jobbet med. Så han er helt ny, sier Solbakken.

– Men du kjøpte ham til FCK og gjorde ham til kaptein?

– Ja, vi har hatt en dialog gjennom lang tid. Men likevel er dette et nytt team på mange måter. Jeg tok også med meg hele støtteapparatet fra perioden til Lars (Lagerbäck) og Perry (Per Joar Hansen), påpeker landslagssjefen.

GAMLE KJENTE: Her presenterer Ståle Solbakken signeringen av Brede Hangeland i FC København. Til venstre Atiba Hutchinson, som ble hentet inn på samme tid. Bildet er fra 2006. Foto: Carl Redhead

Mens Findlay ble hentet til FCK som sjefsspeider, var Stenersen med som fysisk trener både i FCK og i Køln.

Brede Hangeland var Solbakkens første signering i FCK, der han spilte 63 kamper under hans ledelse. Wiggen var Solbakkens assistent i FCK og er nå fagkoordinator i NFF.

KØBENHAVN-KOMPIS: Bård Wiggen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Ikke for tett

I tillegg til FCK-historikken, har Solbakken hentet inn barndomskameraten Kent Bergersen som assistenttrener.

– «Kenta» er en barndomskamerat, ja, men han er fantastisk på feltet. Han heller har jeg aldri jobbet fotball med, sier Ståle Solbakken.

BARNDOMSKOMPISER: Ståle Solbakken (54) og Kent Bergersen (55). Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Kan det bli for tette bånd med dem du har hentet?

– Nei, for vi har aldri jobbet sammen på den måten. Vi skal i hvert fall ikke bruke det som en unnskyldning eller forklaring på noe som helst, svarer han.

Det eneste unntaket av ferske signeringer som jobber tett på det rent fotballfaglige, som ikke har en historikk med Ståle Solbakken, er Pål Fjelde som hjelper til på analysebiten. Han jobber til daglig i Viking.

Et annet unntak som ikke har noen Solbakken-relasjon fra tidligere, er dødballtrener Bernardo Cueva.

Han ble hentet inn i oktober i fjor, men hans engasjement i NFF er allerede over.

FERDIG: Bernardo Cueva, som nå jobber i Brentford. Her hilser han på Erling Braut Haaland etter Premier League-kampen før landslagssamlingen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Helt naturlig

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen, som var til stede i Dublin og fulgte oppgjøret mot Irland torsdag kveld, minner om at landslagssjefene historisk sett har fått ganske frie tøyler til å hente inn medhjelpere.

I sin tid fikk Per-Mathias Høgmo blant annet kritikk for å ha hentet inn et svært stort støtteapparat.

– Jeg tenker det er ganske naturlig, og vanlig, at en landslagssjef får hente inn folk han stoler på. Det at han kan jobbe med folk han kjenner godt til, tenker jeg er viktigere enn at man absolutt skal hente inn folk utenfra, sier Solveig Gulbrandsen.

Hun mener teamet til Ståle Solbakken virker bredt nok sammensatt.



Mens Kent Bergersen stort sett har jobbet som trener i Norge, har analysesjef Andrew Findlay bakgrunn fra engelsk fotball.

ANALYSESJEFEN: Andrew Findlay, her med Morten Thorsby. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det samme har Brede Hangeland – som spiller.

– Jeg føler teamet til Solbakken har ganske komplementære ferdigheter. Jeg tror blant annet det var smart å hente inn Brede Hangeland, som har en litt annen og ferskere bakgrunn som spiller enn de andre i teamet og i tillegg er meget god på forsvarsspill.

– Det man kan spørre seg om er om teamet burde hatt mer mesterskapserfaring, men det bør de hente inn når de kommer til mesterskap, sier Solveig Gulbrandsen med et smil.

Hun peker på at det kan være en fallgruve ved å hente såpass mange gamle bekjente.

– Den dagen det ikke går så bra, så er jo det noe folk vil bruke mot ham. Skulle ikke Norge ta seg til EM i 2024, så vil folk fort kunne bruke det mot Ståle Solbakken, sier Gulbrandsen.

TV 2S FOTBALLEKSPERT: Solveig Gulbrandsen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Folk jeg stoler på

I all hovedsak har Solbakken hentet inn nye impulser når det kommer til støtteapparatet på feltet, men også her er det ett unntak.

Frode Grodås – for øvrig en mann Solbakken spilte totalt spilte 107 offisielle kamper i lag sammen på både Lillestrøm og det norske A-landslaget – har vært landslagets keepertrener i en årrekke, og er det fortsatt.

KEPPERTRENEREN: Frode Grodås ble værende da Ståle Solbakken tok over. Her gir han instrukser til Ørjan Håskjold Nyland. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Men når det kommer til de som bidrar mer i kulissene, har Solbakken tatt med seg teamet som har vært med tidligere landslagsgenerasjoner.

Blant annet har fysioterapeutene Thomas Ødegaard og Leif Arne Lystad lang historikk på landslaget, lege Ola Sand har vært med i flere år og i kulissene er Are Hokstad mannen som har drevet mye av organiseringen til landslaget i en årrekke.

Ståle Solbakken hadde også et ord med i laget da mediesjef og tidligere Stabæk-profil Morten Skjønsberg ble ansatt – det er en annen person Solbakken ikke har jobbet med før.

MEDIESJEFEN: Morten Skjønsberg, her på pressekonferanse med Martin Ødegaard. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Men blant dem som virkelig jobber tettest med det sportslige, er sju av ni ansettelser under Solbakken-regimet personer som hovedpersonen har jobbet sammen med tidligere.

– Til nå synes jeg dette teamet har imponert meg taktisk. De får mer og mer erfaring og synes Norge tar steg for hver kamp på viktige områder mot å komme seg til et mesterskap. I tillegg har de skapt et lag og en felles forståelse av roller og hva Norge skal stå for og krav til at det må gjøres. Det er det viktigste man gjør som landslagssjef, sier Solveig Gulbrandsen.

Ståle Solbakken er trygg på at det er en styrke for landslaget at han har folk han stoler på i teamet sitt.

– Når jeg ansetter noen, så får de lov å gjøre jobben sin ett hundre prosent. Det er folk jeg stoler på, sier Solbakken.

