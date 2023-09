Solbakkens dom over de norske profilenes overganger

Flere av Norges beste fotballspillere har byttet beite i sommer. Under TV 2s Deadline Day-sending kom landslagssjef Ståle Solbakken med sin dom over en del av overgangene.

Landslagssjef Ståle Solbakken gjestet TV 2s Deadline Day-sending fredag kveld.

Der kunne han fortelle at han har vært involvert i noen av de norske spillernes valg av nye klubber i sommer.

– Jeg har vært med å gitt noen råd og vært en diskusjonspartner på noen hendelser her og der, sier Solbakken.

Flere landslagsspillere har byttet beite i sommer, blant andre Sander Berge, Alexander Sørloth og Ola Solbakken.

Det har også spillere som kan være aktuelle for fremtidige tropper, blant dem Sivert Mannsverk, Aron Dønnum og Ola Brynhildsen.

– Det innebærer hvor mye de vil involvere meg. De fleste har rådgivere og familier tett på seg. En del av dem henvender seg og vil ha min oppfattelse av situasjoner og klubbalternativer, sier Solbakken.



Dette mener landslagssjefen om spillernes klubbytter

Da Ståle Solbakken gjestet Deadline Day-sendingen til TV 2 ble han spurt om hva han tenkte om flere av de landslagsaktuelle spillernes overganger.

Her er det han svarte:

Alexander Sørloth: Trønderen leverte varene i Real Sociedad i fjor og mange forventet at han ville returnere til dem i sommer. Derfor var det overraskende da nyheten om at Sørloth var solgt til Villarreal ble offentliggjort.

– Den liker jeg, skrev landslagssjefen i en SMS til TV 2 da overgangen ble kjent.

– Det er ingen i deres tropp som er lik ham som spiller, etter det som har skjedd tidligere i klubben, så ligger alt til rette for mye spilletid og forhåpentligvis matchavgjørende aksjoner.

I GANG: Alexander Sørloth har scoret to mål for Villarreal etter overgangen fra RB Leipzig. Foto: JAVIER SORIANO

Sander Berge: Den tidligere Vålerenga-spilleren valgte å forlate Sheffield United etter opprykket. Berge meldte overgang til opprykkskollega Burnley. I starten av Premier League-sesongen har Berge spilt en viktig rolle for Vincent Kompanys lag.

– Det tenker jeg er en fin overgang. De spiller en type fotball som passer ham godt, sa Solbakken til TV 2 da overgangen ble kjent.

NØKKELSPILLER: Sander Berge får en viktig rolle i å holde Burnley i Premier League. Foto: Mike Egerton

Ørjan Håskjold Nyland: Etter flere år med lite spilletid valgte landslagskeeperen å signere for Sevilla i sommer. Hittil har han ikke startet noen av kampene til den spanske klubben.

– Det er litt tidlig å bedømme. Jeg tror Ørjan har fått noen signaler om at han kan få muligheten til å stå. Jeg tror ikke han hadde dratt dit om han ikke fikk de signalene, sier Solbakken under TV 2s Deadline Day-sending.

FLYTTET TIL SPANIA: Ørjan Håskjold Nyland skal spille LaLiga-fotball denne sesongen. Foto: CRISTINA QUICLER

Sivert Mannsverk: Stortalentet fra Øvre Årdal ble klar for storklubben Ajax på overgangsvinduets siste dag. Noen gode kamper der sender nok stortalentet fra U21- opp til A-landslaget.

– Han er en vi har fulgt lenge, men jeg tror de to klart beste kampene hans i år var mot Galatasaray. Det kan være det var utløsende faktor for Ajax. Han har vært litt opp og ned i Eliteserien, men han peaket i kampene mot Galatasaray. Ajax er en stor klubb med store tradisjoner, sier Solbakken under TV 2s Deadline Day-sending.

NEDERLAND NESTE: Sivert Mannsverk skal være med å løfte Ajax til gamle høyder. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Ola Brynhildsen: Den tidligere Stabæk-spilleren ble ikke tatt ut i Solbakkens landslagstropp denne uken, men har tidligere vært med. Fredag ble det klart at han bytter ut Molde med danske Midtjylland.

– Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg Molde er et bedre lag enn Midtjylland. Jeg tror Molde hadde slått dem over to kamper i Europa. Det er en klubb som satser for å komme tilbake og Ola kan absolutt sette sitt preg der, sier Solbakken som kjenner dansk fotball svært godt.

DRO VIDERE: Ola Brynhildsen bytter ut Norge med Danmark. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Aron Dønnum: Det er en stund siden den tatoverte teknikeren har vært på landslaget, men i sommer har han tatt et stort steg opp. Dønnum byttet på Deadline Day ut Standard Liege med franske Toulouse. Franskmennene betaler om lag 75 millioner for Dønnum.

– Det var en veldig stor overgang, overraskende stor vil jeg si. Ikke det at Aron ikke har vært god i Standard Liege, han har fått en større rolle der og absolutt tatt steg. Da er det naturlig at neste steg blir en tøffere liga, så får vi følge med på om han kan bli en viktig brikke for Toulouse, sier Solbakken.

TILBAKE PÅ LANDSLAGET? Aron Dønnum håper trolig at gode prestasjoner i Frankrike vil sende ham tilbake på landslaget. Her fra en samling i 2021 i Marbella. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Mohamed Elyounoussi og Birger Meling: De to meriterte landslagsspillerne signerte i sommer for Solbakkens gamle klubb, FC København.

– Nå får jo FC København plass i Champions League, noe som er veldig bra. Birger tar et steg ned fra Ligue 1, men begge to får spille i Champions League, så det skal gå bra for dem, sier Solbakken.

KJENNER HVERANDRE GODT: Mohamed Elyounoussi og Birger Meling har begge meldt overgang til Ståle Solbakkens gamle klubb FC København. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Morten Thorsby: Klimaforkjemperen slo aldri helt til i Union Berlin og valgte i sommer å dra tilbake til Genoa. Men han skal ikke spille for sin gamle klubb Sampdoria, nå er det byrival Genoa han skal representere.

– Han har iallfall vist at han trives i Serie A. Bundesliga er en kontringsliga hvor det går veldig raskt, nå er han tilbake i en mer taktisk liga hvor tempoet er litt lavere, sier Solbakken.

TILBAKE I ITALIA: Morten Thorsby her i duell med Bayern Münchens Joshua Kimmich. Foto: Lennartpreiss / BILDBYRÅN

Ola Solbakken: Trønderen har blitt en viktigere og viktigere del av Ståle Solbakkens landslag. Lørdag morgen ble det bekreftet at den tidligere Glimt-stjernen lånes ut fra Roma til den greske storklubben Olympiakos.

– Dersom Ola kan spille i en vingposisjon for Olympiakos, som har mye ball og spiller i Europa, så vil det være fint for meg. Det er bedre enn at han spiller 20 minutter for Roma. Med Romelu Lukaku inn så kan det også bety et formasjonsskifte, sier Solbakken.