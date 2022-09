Solbakken svarte om Rekdal: - Noen har vondt i «røven»

Allerede før Ørjan Håskjold Nyland hadde tabbet seg ut mot Slovenia måtte Ståle Solbakken tåle kritikk fra Kjetil Rekdal.

I VGTVs studio før kampen uttalte Rosenborg-sjefen følgende:

– Jeg synes det er veldig spesielt da. Det er litt sånn drepen for dem som konkurrerer og blir valgt bak, sa Rekdal under VGTV-sendingen.

For det var Ørjan Håskjold Nyland som fikk tillit bakerst på banen mot Slovenia. Det til tross for at det var 104 dager siden hans forrige kamp.

Rekdals førstekeeper i Rosenborg, André Hansen, ble henvist til benken, selv om han har levert stabilt i Eliteserien og stått i mål hver eneste helg.

Nyland på sin side har vært klubbløs etter at kontrakten hans med Reading gikk ut i sommer. I mellomtiden har han trent med Hødd, Lillestrøm og landslagets keepertrener Frode Grodås.

EKSPERT: Kjetil Rekdal var ekspert på VGTV under landskampen lørdag. Foto: Ole Martin Wold

Under Solbakkens pressekonferanse etter tapet mot Slovenia, stilte TV 2 spørsmål til landslagssjefen, om hva han syntes om Rekdals uttalelse under VGTV-sendingen.

Solbakken understreket at svaret hans ikke handlet om Rekdal, men han svarte likevel følgende:

– Jeg tenker at jeg skiller mellom to type kollegaer. Dette har ikke noe med Rekdal å gjøre, men jeg skiller mellom to type kollegaer. Det er de som analyserer med et kaldt hode og unner andre ting godt. De som kan glede seg over at andre gjør det godt.

– Også har du typen som sover dårlig om natten om andre gjør det bra, eller er i en posisjon som vedkommende kan få suksess i.

Landslagssjefen sier også at han ikke har tenkt å bruke mye tid på det. Iallfall ikke mange kalorier.

– Hvis han jobber som ekspert, så er det hans oppgave å analysere det. Så kan man være uenig eller enig i vedkommende meninger og utbrudd og det ene med det andre, men det lever vi fint med. Vi skal ikke bruke så mye som en halv kalori på det, sier Solbakken.

– Bare så det ikke blir noen misforståelse. Når jeg spør deg om Kjetil, så sier du dette med at noen ikke unner andre suksess, mens noen gjør det. Du sier at du ikke sikter til ham, men du svarer det på spørsmål om ham.

– Nei, jeg svarer på generelt grunnlag. Noen ganger sitter man her og referer til noe noen har sagt eller skrevet. Da er det sånn at, jeg prøver iallfall det selv, at man vet hvilke type jobber og jobb som ligger bak, sier Solbakken, og fortsetter:

– Da er det veldig lett å skille mellom dem som har en åpenhjertig og ærlig mening i forhold til det at man vil sine kolleger i yrket det beste. Også har man de som har vondt i «røven» som vi sier i Danmark, hvis noen andre gjør det godt.

– Opplever du at Kjetil har vondt i «røven»?

– Det må du spørre ham om, ikke meg, sier Solbakken og ler.

GAMLE LAGKAMERATER: Ståle Solbakken og Kjetil Rekdal spilte flere landskamper sammen på 90-tallet. Foto: Tor Richardsen

Til VG sier Kjetil Rekdal lørdag kveld at han er opptatt av landslaget og ønsker dem suksess.

– Alle som kjenner meg, vet at jeg er patriot nummer én i Norge på sport. Jeg er opptatt av landslaget, ønsker dem suksess, jeg er opptatt av norsk fotball og at norsk fotball skal være bra, sier Rekdal.

Kom med syrlig stikk til Solbakken for kort tid siden

Det er ikke første gang de to trenerkollegaene er i tottene på hverandre.

Da Solbakken tok ut landslagstroppen tidligere i september, fikk han spørsmål om hvorfor ikke RBK-spiller Markus Henriksen var tatt ut. Noe Rekdal selv hadde ment at han burde bli dagene før uttaket.

– Nå var Rekdal den siste i Norge som skjønte at Ødegaard var en noenlunde god fotballspiller, så vi kan ikke ta alt for god fisk av det han sier, sa Solbakken, med det som tydelig så ut som var sagt med glimt i øyet.

Kort tid etterpå tok Rekdal til Twitter hvor han kom med et syrlig stikk mot Ståle Solbakken.

– Må være kjedelige dager for landslagssjef Solbakken når overgangsvinduet er stengt ... Stadige stikk på pressekonferanser mot alt og alle tyder vel på lite modenhet, skrev Rekdal.

Dette ble Rekdal konfrontert med under lørdagens VGTV-sending.

– Det er ikke noen gnisninger der. Jeg tåler veldig godt at han sender noen stikk, men da må han regne med at det kommer noen stikk tilbake. Jeg er ikke sikker på om han tåler det like godt. Jeg har sagt det hele tiden, konsentrer deg med å være landslagstrener, bruk tiden din på det, istedenfor å holde på med mye annet, som han kanskje burde lagt bort, sa Rekdal under VGTV-sendingen.