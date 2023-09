Solbakken slår alarm: – Dere må passe dere

Torsdag kl. 18.55: Se Norge-Jordan på TV 2 Direkte og TV 2 Play.



For det er liten tvil om at posisjonen til Stefan Strandberg på det norske landslaget som vekker sterkest reaksjoner i sosiale medier og blant mannen i gata.

«Alle» har en mening om VIF-stopperen som er blitt en nøkkelspiller under Ståle Solbakken på landslaget.

Konfrontert med det, kommer landslagssjef Ståle Solbakken med en verbal pekefinger til TV 2s reporter.

– Jeg tror dere som journalister må passe på så dere ikke lever i den SoMe-verden. Det må andre få ta seg av. Det er ikke sikkert det som skjer der gjenspeiler det totale verdensbildet eller norgesbildet. Dere journalister må distansere dere, og da ser dere at Stefan fortjener mer ros enn han har fått, sier Solbakken.

Han er samtidig klar på at det finnes kamper – Vålerenga sine inkludert – der Strandberg ikke har vært god nok.

– Men hvis du tar bort Georgia-kampen og situasjonen der han er direkte involvert i baklengsmålet; kan du finne en annen situasjon i min tid på landslaget der Stefan har vært direkte involvert i et baklengsmål?, undrer Solbakken.

Han følger opp selv:

– Ja, han var kanskje langt inn i boks på et innlegg mot Sverige da vi ledet 3-1 på slutten der. Det kan diskuteres. Men ellers har Stefan levert på et jevnt, høyt og tilfredsstillende nivå under meg, sier Solbakken.

Landslagssjefen erkjenner at stopperplassen kanskje ikke er den posisjonen med sterkest konkurranse. Han legger heller ikke skjul på at Strandberg har hatt utfordringer, spesielt i klubbverdagen, denne sesongen.

Likevel mener han Strandbergs rutine, evne til lederskap og dyktighet i sonespillet, ikke settes nok pris på som landslagsspiller.

LEI KRITIKK: Ståle Solbakken mener Stefan Strandberg får ufortjent mye tyn. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Får skryt av konkurrent

Det er kanskje en av grunnene til at Strandberg har blitt foretrukket foran blant andre Kristoffer Vassbakk Ajer.

25-åringen, som spiller Premier League-fotball for Brentford, ble lenge spådd å bli Norges nye stoppersjef.

Under Ståle Solbakken har det bare blitt sju kamper fra start.

– Jeg har måttet melde forfall til nesten hver eneste samling. Jeg sa til gutta nå at dette er første gang jeg er på den andre samlingen på rad. Det er først og fremst det som jeg tror har gjort det vanskelig for meg. Det har vært to år med mye skader og det har vært frustrerende å ikke være en del av gjengen, sier Ajer.



Da Ajer & Co. sesongåpnet borte mot Tottenham i år, spilte Stefan Strandberg borte mot Haugesund for et Vålerenga-lag i bunnen av Eliteserien.

– Stefan har levert veldig mange gode landskamper. At det blir pratet positivt om han på landslaget, er ikke overraskende. Det er ganske stor forskjell på klubbfotball og landslaget, sier Kristoffer Ajer.



- I GOD FORM: Kristoffer Vassbakk Ajer er endelig skadefri. Hittil i år har han startet to av fire tellende kamper for Brentford. Nå håper han å slå seg inn på det norske landslaget for fullt. Foto: DAVID KLEIN

– Utrolig god utvikling

Nå håper Brentford-spilleren at han har lagt bak skadeproblemene han har slitt med de siste årene.

Trolig starter han mot Jordan torsdag.

– Jeg har følt meg veldig bra i oppkjøringen, forsikrer han.



Han sier han har vært skadefri lenge og at han allerede føler seg skarpere enn det han var i fjor.

– Jeg føler meg nær et sted jeg er veldig fornøyd med, sier han.



At folk stadig vekk peker på hans posisjon som en utfordring på landslaget, lever han fint med.

– Det bruker jeg minimalt med energi på. Jeg tror dere bruker mest energi på det. Jeg prøver å utvikle meg hver dag og føler at jeg har hatt en utrolig god utvikling på tingene jeg har ønsket å bli bedre på, sier Kristoffer Ajer.



Torsdag kveld får en ny sjanse til å vise det med flagget på brystet.

Brede Hangeland er i alle fall ikke i tvil om at potensialet er der.



– Kristoffer har alle forutsetninger for å bli en topp internasjonal midtstopper. Hovedutfordringen er at han har vært mye skadet og gått glipp av mange samlinger. Det tar litt tid å få stilen til Ståle (Solbakken) under huden, men Kristoffer er lærevillig, smart og påskrudd og vokser for hver samling. Nå håper vi for alt i verden at han holder seg skadefri og får spille framover, sier Hangeland.

Torsdag kl. 18.55: Se Norge-Jordan på TV 2 Direkte og TV 2 Play.