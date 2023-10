Solbakken om Nusa: – Må passe på ham

Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter langt på vei at Antonio Nusa (18) ikke vil spille en hel 90-minutter i EM-kvalifiseringskampene mot Kypros og Spania.

Nusa spilte en halvtime for Brugge mot Standard Liège søndag etter fire kamper ute av troppen på grunn av en belastningsskade. Siden forrige landslagssamling har det kun blitt drøyt 50 minutters spill på 18-åringen.

Brugge-trener Ronny Deila har tidligere uttalt at han helt skulle ønske at Nusa ikke spiller noe for landslaget denne uken. Solbakken snakket om vingtalentet på mandagens pressekonferanse.

Nusa-feberen stiger – får Belgia til å koke

– Jeg har ikke snakket med Ronny på en uke, men de medisinske støtteapparatene snakker med hverandre. Vi må jo passe på ham, for han har bare spilt noen minutter siden landskampen sist. Han har sakte, men sikkert trent litt, så fikk han en halvtime i går, sa Solbakken på pressekonferansen mandag.

– Han er ingen 90-minuttersspiller, fortsatte landslagssjefen.

Nusa landslagsdebuterte med scoring mot Jordan i september før han hadde begge de målgivende pasningene i 2-1-seieren over Georgia i EM-kvalifiseringen.

Skottland topper tabellen med full pott etter fem kamper. Spania er på andreplass med ni poeng og én kamp mindre spilt. Norge er på tredjeplass med sju poeng.

Norge møter Kypros torsdag før Spania kommer til Ullevaal søndag.